【火災・地震保険】保険料を多く払っている都道府県ランキングは、1位は? - 全国平均は年間37988円
フコク生命は8月29日、「防災の日」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は47都道府県の20代〜50代の男女(100名ずつ)を対象に行われた。
○火災保険・地震保険の年間保険料ランキング
「火災保険・地震保険に加入していますか?」「火災保険・地震保険の年間保険料は?」と質問したところ、熊本県が第1位となった。全ランキング結果は以下の通りである。
・第1位 熊本県 48,302円
・第2位 福島県 48,070円
・第3位 徳島県 47,966円
・第4位 茨城県 45,263円
・第5位 東京都 44,762円
・第6位 山梨県 44,651円
・第7位 静岡県 44,462円
・第8位 香川県 44,211円
・第9位 三重県 43,125円
・第10位 大分県 42,542円
・第11位 神奈川県 42,500円
・第12位 島根県 42,250円
・第13位 新潟県 41,754円
・第14位 愛媛県 41,538円
・第15位 埼玉県 41,194円
・第16位 兵庫県 38,919円
・第17位 千葉県 38,793円
・第18位 岡山県 38,600円
・第19位 京都府 38,491円
・第20位 栃木県 38,444円
・第21位 高知県 38,000円
・第22位 和歌山県 37,778円
・第23位 鳥取県 37,073円
・第24位 宮城県 36,875円
・第25位 長野県 36,607円
・第26位 大阪府 36,557円
・第27位 群馬県 36,481円
・第28位 宮崎県 36,429円
・第29位 愛知県 36,271円
・第30位 岐阜県 36,122円
・第31位 秋田県 36,047円
・第32位 滋賀県 35,932円
・第33位 青森県 35,200円
・第33位 石川県 35,200円
・第35位 福井県 35,091円
・第36位 長崎県 34,884円
・第37位 富山県 34,717円
・第38位 山形県 34,651円
・第39位 佐賀県 34,348円
・第40位 奈良県 34,333円
・第41位 山口県 32,609円
・第42位 福岡県 32,338円
・第43位 北海道 31,964円
・第44位 鹿児島県 30,000円
・第45位 広島県 29,420円
・第46位 岩手県 28,298円
・第47位 沖縄県 26,389円
○年間保険料の全国平均は「37,988円」
年間保険料の全国平均は37,988円で、第21位・高知県と第22位・和歌山県との間の数値だった。また、1万円以上3万円未満と回答した人が一番多い結果となった。
47都道府県 火災保険・地震保険の年間保険料回答一覧
○火災保険・地震保険の加入状況
また、47都道府県の保険加入状況は、「火災保険・地震保険両方に加入」が52%、「火災保険にのみ加入」が27%、「その他」3%、「どちらも入っていない」18%となり、火災保険・地震保険の両方に加入している人が最も多い結果となった。
47都道府県 火災保険・地震保険の加入状況ランキング
「火災保険・地震保険に加入していますか?」「火災保険・地震保険の年間保険料は?」と質問したところ、熊本県が第1位となった。全ランキング結果は以下の通りである。
47都道府県 火災保険・地震保険の年間保険料回答一覧
47都道府県 火災保険・地震保険の加入状況ランキング