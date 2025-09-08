華原朋美、美脚際立つほっそり体形で息子を軽々抱き上げる姿を披露！ 「ママは最高に幸せだよ」
歌手の華原朋美さんは9月7日、自身のInstagramを更新。息子を抱きしめる姿を披露しました。
【写真】かわいい親子ショット
「いつもありがとう ママは最高に幸せだよ これからも毎日いっぱい笑おうね」と、息子に向けたメッセージもつづりました。また写真は楽屋のような場所で撮影されているため、華原さんは仕事の合間に息子とのオフショットを撮ったのでしょう。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】かわいい親子ショット
「これからも毎日いっぱい笑おうね」「君がいるから頑張れるよ」とつづり、自身が息子を抱く姿の写真を1枚載せている華原さん。白を基調としたおしゃれな洋服を着た息子を軽々と抱き上げています。華原さんは黒いドレスを着用し、美脚があらわに。ほっそりした体形も見て取れます。
「いつもありがとう ママは最高に幸せだよ これからも毎日いっぱい笑おうね」と、息子に向けたメッセージもつづりました。また写真は楽屋のような場所で撮影されているため、華原さんは仕事の合間に息子とのオフショットを撮ったのでしょう。
外で息子とツーショット7月27日には「お外が暑過ぎますよね」と、息子と外で撮影したツーショットを披露していた華原さん。華原さんの圧巻のスタイルが際立っています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)