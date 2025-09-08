歌手の華原朋美さんは9月7日、自身のInstagramを更新。楽屋で撮ったと思われる息子とのツーショットを披露しました。（サムネイル画像出典：華原朋美さん公式Instagramより）

息子を抱きしめる姿を披露しました。

【写真】かわいい親子ショット

「これからも毎日いっぱい笑おうね」

「君がいるから頑張れるよ」とつづり、自身が息子を抱く姿の写真を1枚載せている華原さん。白を基調としたおしゃれな洋服を着た息子を軽々と抱き上げています。華原さんは黒いドレスを着用し、美脚があらわに。ほっそりした体形も見て取れます。

「いつもありがとう　ママは最高に幸せだよ　これからも毎日いっぱい笑おうね」と、息子に向けたメッセージもつづりました。また写真は楽屋のような場所で撮影されているため、華原さんは仕事の合間に息子とのオフショットを撮ったのでしょう。

外で息子とツーショット

7月27日には「お外が暑過ぎますよね」と、息子と外で撮影したツーショットを披露していた華原さん。華原さんの圧巻のスタイルが際立っています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)