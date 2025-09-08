城咲仁、父＆母＆11歳下妻と料理囲む“顔出し”家族4ショット「素敵な家族写真」「お父さん元気そうで安心しました！」
元カリスマホストでタレントの城咲仁（47）が7日、自身のインスタグラムを更新。「丸鶴ファンの皆様ご心配をおかけいたしました 久しぶりの父です」と書き出し、両親と妻でタレントの加島ちかえ（36）との家族写真を公開した。
【写真】「素敵な家族写真」城咲仁＆両親＆加島ちかえの“顔出し”家族4ショット
「昨日は仕事が終わり家族で食事 昨年に丸鶴を閉店してからリハビリを重ねて父の体重も戻りました 肌の色艶も良いです まだまだ気は抜けませんが、、、やっと厨房で鍋を振っている夢を見なくなってきたそうです」と報告した。
この投稿にファンからは「わぁー素敵な家族写真」「お父さん元気そうで安心しました！まだまだ暑い日が続きます。体調に気を付けてお過ごしください」「お父さん、ママ久しぶりだけど変わらず若い」「お父さんの人柄大好きです、長生きしてください」「なんか全員顔がそっくり」などのコメントが寄せられている。
城咲は24年11月、実家の中華料理店『丸鶴』本店が父の体調不良を理由に、年内いっぱいで閉店することを報告していた。
