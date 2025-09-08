グラビアアイドルやモデル、コスプレイヤーとして活動している日本在住のイギリス人、ジェマ・ルイーズが9月5日、YouTubeを更新。初のデジタル写真集の撮影風景を公開し、「なんてかわいいのだ！」「天使だ！間違いない」など、さまざまな反響が寄せられている。

【映像】ビキニ姿など写真集の撮影風景（複数カット）

「黒船天使」という異名を持ち、「リア・ディゾンの再来」として話題になったジェマ。5月21日にはデビューシングルをリリースするなど、活躍の場を広げている。

YouTubeでは、沖縄県や出身地のイギリスなどで撮影した水着ショットをはじめ、日光にある貸し切り温泉や福島県の山奥にある秘湯を満喫する動画など、さまざまなセクシーショットを披露。8月11日には自身初のデジタル写真集「スウィートマジェスティ」を発売しており、9月5日の投稿では「様々なコスチュームやコスプレ着ているので、みなさん絶対見てほしいです」と明かし、撮影の裏側を公開。白のビキニでポーズを決める姿など、セクシーな装いも披露している。

この投稿には、「ジェマちゃん可愛くて美し過ぎる最高〜」「女神」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）