ローソン 無印良品「不揃いバウム」を共同開発、「ブラン&チョコ」「ブラン&チーズ」の2品発売

ローソンは9月9日、良品計画が展開する「無印良品」を導入している全国のローソン店舗(約1万3,000店、「ローソンストア100」を除く)で、良品計画との共同開発商品「不揃いバウム ブラン&チョコ」「不揃いバウム ブラン&チーズ」(各税込220円)を発売する。また同日から、良品計画が運営する国内の無印良品店舗およびネットストアでも順次発売する。

〈「不揃いバウム」を共同開発〉

ローソンでは、2022年5月より「無印良品」の展開を開始。2025年4月には、食品で初の共同開発品「不揃いバウム ブラン&ストロベリー」「不揃いバウム ブラン&オレンジ」の2種を発売した。ローソンオリジナルのパン「ブランパンシリーズ」などに使用しているブラン(小麦の外皮部分)を、無印良品の「不揃いバウム」の生地に採用したもので、「不揃いバウム」初となる2層仕立てのバウムを2社で共同開発した。

ローソン×良品計画「不揃いバウム」第1弾の「ブラン&ストロベリー」「ブラン&オレンジ」

第2弾となる今回は、秋冬の季節にあわせて、肌寒くなる季節にもぴったりの、濃厚な味わいのチョコやチーズをブラン生地と合わせた。

◆「不揃いバウム ブラン&チョコ」税込220円

ブランを使った穀物の香り豊かなバウム。ココアパウダーとチョコレートを練り込んだ濃厚なチョコの味わいの生地と、香ばしいブランの生地を合わせて2層に仕立てた。

【栄養成分表示(1個平均80g当たり)】

エネルギー:348kcal

たんぱく質:7.6g

脂質:23.4g

炭水化物:29.6g

糖質:24.0g

食物繊維:5.6g

食円相当量:0.4g

ローソン「不揃いバウム ブラン&チョコ」パッケージ

ローソン「不揃いバウム ブラン&チョコ」

◆「不揃いバウム ブラン&チーズ」税込220円

ブランを使った穀物の香り豊かなバウム。コクのあるチーズ風味の生地とブラン生地を合わせて2層に仕立てた。甘さを控えめに、チーズの濃厚さを際立たせた味わいで、おやつだけでなく朝ごはんにもおすすめだという。

【栄養成分表示(1個平均80g当たり)】

エネルギー:332kcal

たんぱく質:7.2g

脂質:21.4g

炭水化物:29.8g

糖質:25.5g

食物繊維:4.3g

食円相当量:0.5g

ローソン「不揃いバウム ブラン&チーズ」パッケージ

ローソン「不揃いバウム ブラン&チーズ」