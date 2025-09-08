ÃæÀîæÆ»Ò¡¡¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿ºå¿À¤È¤Î±ïÌÀ¤«¤¹¡Ö¤ï¤¿¤·¤¬¤¦¤Þ¤ì¤¿£±£¹£¸£µÇ¯¤âÍ¥¾¡¡×¡ÖÁÐ»Ò¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬£¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£»Ë¾åºÇÂ®¤ÇÄÌ»»£·ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï¡Öºå¿ÀÍ¥¾¡¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Ö¤ï¤¿¤·¤¬¤¦¤Þ¤ì¤¿£±£¹£¸£µÇ¯¤âºå¿À¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤Èºå¿À¤È¤Î±ï¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ºß¡¢ÁÐ»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¤Ç£±£°·î¤Ë½Ð»ºÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÁÐ»Ò¤âºå¿À¤¬Í¥¾¡¤·¤¿Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¤¡¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂç¤Îºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀé½©¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¡×¤È´¶¼Õ¤ÎÅê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£