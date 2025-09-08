お笑いコンビ、アインシュタインの稲田直樹（40）が8日までにインスタグラムのストーリーズを更新。暴露系配信者のコレコレの発信内容に言及した。

コレコレは6日、稲田のインスタグラムアカウントに不正ログインした犯人が逮捕されたことを受け、昨年7月下旬に稲田のアカウントの投稿を「疑惑」として取り上げたことを、Xを通じ謝罪。同日、YouTubeチャンネルでの生配信で、騒動の経緯を説明するとともに、「当時、『稲田さんがやってるんじゃね？』って内心、思っとった。実は稲田さんとLINEでつながっていて、LINEで謝罪した」と明かしていた。

しかし稲田は、コレコレの発信に反応したのか、「ラインで繋がってないし既読もつけておりません」と報告。「僕の事で僕自身が発信発言していない場合は真実ではないかもって思っててください」と注意をうながしつつ、「【僕の大ファン達へ】わざわざコメントしに行かず、ずっとこっちに居なさい。包み込んであげるぜ？」と呼びかけた。

コレコレもX（旧ツイッター）で稲田の投稿に言及。稲田に向け「この度はお騒がせして申し訳ございません。コレコレと申します。一点お伺いしたいのですが、以前稲田様にLINEを送った際に既読がつきました。こちらはご本人様でしょうか。ご多忙のところ大変恐縮ですがご確認いただけますと幸いです」と、LINE画像などを添付して送った。