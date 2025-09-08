¤Þ¤¿¤âK-POP¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬ÆÍÁ³Ãæ»ß¡¢¤·¤«¤âÅöÆü¤Ë²ñ¾ì¤Ç¡Ä¥Á¥±¥Ã¥È¤òÆþ¼ê¤·¤Æ¤â´Ñ¤é¤ì¤ëÊÝ¾Ú¤Î¤Ê¤¤ÉÔ°Â´¶
¤Þ¤¿¤âK-POP¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬ÆÍÁ³¡¢Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤âº£²ó¤Ï¡¢³«±éÄ¾Á°¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬²ñ¾ì¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Î¹ðÃÎ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ÑµÒÆþ¾ì¸å¤ËÃæ»ß¡ÄK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¼Õºá
²Î¼ê¥«¥ó¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö9·î6Æü¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅöÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆÍÇ¡Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥«¥ó¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¼«¿È¤âÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á²ñ¾ì¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾ÀÜ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¤¬9·î7Æü¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡¢µÞ¤¤çÃæ»ß¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ö¸½ÃÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î½àÈ÷ÉÔÂ¤äÍ½´ü¤»¤Ì±¿±Ä¾å¤ÎÌäÂê¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡Ö°ÂÁ´¤Ç´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¸½ÃÏÂ¦¤È¶¨µÄ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÔ´°Á´¤Ê´Ä¶¤Ç¶¯¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê¼ºÎé¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤ºÃæ»ß¤ò·èÄê¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£Áê¼¡¤°K-POP¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÃæ»ß
ºÇ¶á¡¢¥«¥ó¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÍÁ³¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤ëK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢7·î11Æü¤Ë¤Ï¡¢G-DRAGON¤Î¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¸ø±é¤¬ÆÍÇ¡Ãæ»ß¤µ¤ì¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡ÖµÏ¿Åª¤ÊÌÔ½ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î·ò¹¯¤È°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤¿Á¼ÃÖ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢D-LITE¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¸ø±é¤Ïµ»½ÑÅª¤ÊÍýÍ³¤ÇÃæ»ß¤µ¤ì¡¢BoA¤â·ò¹¯¾å¤ÎÍýÍ³¤Ç8·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ã±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤¿¡£4·î¤Ë¤Ï¡¢¾¯½÷»þÂå¡¦¥Æ¥è¥ó¤ÎÅìµþ¸ø±é¤¬¸ø±é2ÆüÁ°¤ËÃæ»ß¤È¤Ê¤ëÁûÆ°¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢9·î6¡Á7Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ö2025 HANTEO MUSIC FESTIVAL¡×¤Î³«ºÅ¤¬ÆÍÁ³±ä´ü¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¸¶°ø¤Ï¡ÖÌÔ½ë¡×¡Öµ»½ÑÅª¤ÊÌäÂê¡×¡ÖÂÎÄ´°²½¡×¤Ê¤É¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢¼ý±×¹½Â¤¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤µ¡¢ÌµÍý¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î³ÈÂç¡¢ÉÔ³Î¤«¤Ê¼ûÍ×Í½Â¬¤È¤¤¤Ã¤¿¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤¬²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á°ìÉô¤Î¸ø±é´Ø·¸¼Ô¤ä¸½ÃÏ¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶¯¹Ô³«ºÅ¤¹¤ë¤è¤ê¡¢Â»¼º¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÃæ»ß¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬Ì©¤«¤Ë¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¶áÇ¯¡¢K-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³¤³°¸ø±é¤Ë¤ª¤±¤ë¥®¥ã¥é¥ó¥Æ¥£¤Ï¡¢Å·°æÃÎ¤é¤º¤Ë¹âÆ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Î¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤Ï¼ý±×¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Ë2ËüÀÊ°Ê¾å¤ÎÂç·¿²ñ¾ì¤ò¼Ú¤ê¡¢¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¤â¹â¤¯ÀßÄê¤¹¤ë¡£¤À¤¬¼ûÍ×Í½Â¬¤¬³°¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢´ÑµÒ¤¬È¾Ê¬¤âËä¤Þ¤é¤º¡¢Âç¤¤ÊÂ»¼º¤òÈï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¸ø±é¼Â»Ü¤Î²ÄÈÝ¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Èó¸ø¼°¤ÊÆ°¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦·üÇ°¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¸ø¼°¤Ê·ÀÌó¹½Â¤¤äÊóÆ»¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¸ø±é¤¬°ìÅÙ¤Ç¤âÃæ»ß¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¼ºË¾¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´ë²è²ñ¼Ò¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡£¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤òÍ½Ìó¤·¤Æ¤âËÜÅö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ¿®¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¿´¤«¤é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
²¿¤è¤ê¤â¡¢½àÈ÷ÉÔÂ¤ÎÈ¯É½¡¢·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÊÑ¹¹¡¢ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¿Ê¹ÔÂÎÀ©¤Ï¡¢¤ä¤¬¤ÆK-POP»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Ø¤ÎÉÔ¿®¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¸ø±é¤¬Ä¾Á°¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤ë¼ºË¾´¶¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¿®Íê¤ò¤É¤¦¼è¤êÌá¤¹¤Î¤«¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È±¿±Ä¤Î¿¿²Á¤¬¸·¤·¤¯Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ëÆüËÜÈÇÊÔ½¸Éô¡Ë