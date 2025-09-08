夫も、慣れない育児で追い詰められていた。私の指摘で、一人泣かせてしまった後悔【ママリ】

育児に協力的な夫のメンタルが心配…

旦那のメンタルを心配しています。軽い指摘が彼を傷つけたかもしれず、ストレスを感じているのではないかと心配です。旦那を元気づける方法についてアドバイスをいただきたいです。

旦那のメンタルが心配です…



今日ミスをいくつか指摘したら、自信なくしたみたいで夜中にひとりで泣いてました😣



オムツの付け方悪くて腰パンになってうんち漏れしちゃったり、うんち漏れを洗いながした服の上に洗濯終えたばかりのバスタオル置いちゃったり、母乳あげる前にミルクだけで足りる量のミルクあげちゃったり、鼻吸い機これから使うって時に箱にしまいこんだり…

ほんとにミスといってもささいなもので命にかかわることではないです💦



私も○○なってたから気をつけてねーってぐらいで軽く指摘してたつもりですが、言い方きつかったかなと反省してます😢😢😢



旦那は、産後母乳あげる以外のことはほとんどやってくれて、私のメンタル落ち込んでたときは励ましてくれるし、娘のお世話はいつも楽しそうに積極的にしてくれるし、本当にいいパパです！

その分、毎日ストレスや疲労を溜め込んでないか、変なプレッシャーを感じてないか心配です🥹



私がひとりで子育て広場いったり、旦那のリフレッシュの時間をつくろうかなと思っていますが、他にも旦那を元気づけるためにいい方法ないかアドバイスいただきたいです🙇 出典：

qa.mamari.jp

育児に協力的な夫に文句を言うなんて贅沢なのかも。それでも思い通りにいかないと思わず厳しい言葉になってしまうことも。アプリ「ママリ」には夫に育児の指摘をしすぎたという投稿がありました。投稿者さんは軽く指摘したつもりでも、夫は夜にひとりで泣いてしまうほどつらかった様子。普段から育児に協力的な夫を落ち込ませてしまい反省しているという投稿者さん。そんな夫を元気づける方法はないかアドバイスがほしいそう。

育児を積極的にしてくれる夫をうれしく思いながらも、少しきつい言い方をしてしまった投稿者さん。するとその夜、夫がひとりで泣いていたのだそう。



理想の子育て環境ともいえる投稿者さんのお家ですが、夫が落ち込んでしまうほどの指摘に配慮が足りなかったと反省。投稿者さんは、夫が元気になる方法はないかと思っています。

夫を励ます方法についてさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられました。



その中に「夫に自分の時間を作ってあげたら」というコメントがありました。

授乳以外旦那さんがしてくれているということは旦那さんも育休中でしょうか？

もし育休中であれば、友達と会ったり家庭以外の時間を持った方が精神的に良いのかなと感じました。育児に関してはママ以上にコミュニティがなく大変かな？と思います。

授乳以外のこと＋ママのメンタルケアまでしてくれる旦那さん中々いないと思います！お互いに思いやりがあり素敵なご夫婦ですね🥹 出典：

qa.mamari.jp

夫にも自分の時間を作ってあげるといいという意見がありました。投稿者さんの夫は育休中だそうで、家の中で育児ばかりの生活にストレスを感じていたのかもしれません。家の外に出てみる、友だちに会うなどすれば気持ちがリフレッシュして気分が晴れるかもしれませんね。



この他に、投稿者さんと同じような経験をした方から「夫への指摘を減らしてみたら」というコメントがありました。

息子がお子さんの月齢くらいの時、私の旦那も同じような状態になりました。

その時はできるだけ文句言わない、指摘しない、ニコニコすることを心がけたらどんどん良くなって行きました。(問題点を指摘しない生活も結構疲れるので、気にならないよう私も同じくらい家事育児手を抜くようにしました笑)



家族思いの優しい旦那さんなので、家族で楽しく過ごすのも良いんじゃないでしょうか？旅行とか、遊びに行ってみたらどうですかね？

主さんばかりに負担がいかないよう、無理しないでくださいね2人とも😭 出典：

qa.mamari.jp

夫へ指摘をしない、笑顔で過ごすことを心がけてみては、という意見がありました。この方はこの方法で状況が良くなったそうで、投稿者さんにとって良いアドバイスになったのではないでしょうか。文句や指摘を言うよりも笑顔でいることのほうがメンタルに良いのは間違いないですよね。

気分転換をすすめてみて

投稿者さんの夫は、普段と違う生活にストレスを感じ、心が弱ってしまっているのかもしれません。頑張ろうとする気持ちはうれしいものですが、ときには気を緩めて気分転換できる時間も必要ですよね。



また、夫が少しでも元気を取り戻せるように、投稿者さんも育児への指摘をほどほどにしてみると、より穏やかな関係につながるのではないでしょうか。

記事作成: akino

（配信元: ママリ）