佐藤健・パク・ボゴム・IVEら豪華集結！授賞式「AAA 2025」、先行予約わずか5分で完売

女優IUや俳優パク・ボゴム、Stray KidsやIVE、そして日本からは佐藤健も出演する、今年世界を熱く盛り上げたスターたちが一堂に会する「Asia Artist Awards 2025」（以下、「AAA 2025」）が、先行予約開始からわずか5分で完売となり、その爆発的な関心を改めて証明した。

【写真】佐藤健、韓国美人アイドルの横でニコリ

「AAA 2025」は12月6日に台湾・高雄国家スタジアムで開催され、MCは2PMのイ・ジュノとIVEのウォニョンが務める。翌7日にはスペシャル公演「ACON 2025」が行われ、俳優イ・ジュニョン、i-dleのシュファ、CRAVITYのアレン、KiiiKiiiのスイが進行を担当する。

先行予約は9月6日13時（台湾時間／日本時間14時）、Interpark GlobalとNOLチケットを通じてフロアVIP座席が販売開始され、アクセスが殺到。わずか5分で完売となった。韓国をはじめ世界各国から申し込みが集中したという。

続いて、9月11日7時（台湾時間／日本時間8時）からSamsung限定の先行予約が行われ、9月13日11時（台湾時間／日本時間正午）にはibonにて一般販売が開始される予定だ。

（画像＝「Asia Artist Awards 2025」）

「AAA 2025」はStar Newsが主催、AAA組織委員会、MOTIVE、D-SOWが主管。出演者は、俳優部門ではカン・ユソク、キム・ユジョン、ムン・ソリ、パク・ボゴム、IU、イ・ジュニョン、少女時代ユナ、佐藤健、ヘリらが名を連ね、歌手部門にはNEXZ、RIIZE、LE SSERAFIM、MONSTA X、MEOVV、Stray Kids、IVE、ATEEZ、WOODZ、YENA、CORTIS、CRAVITY、KISS OF LIFE、KiiiKiii、ちゃんみな（CHANMINA）、QWER、TWSなど計23組がラインナップされている。

当日は、23組によるパフォーマンスやコラボステージに加え、授賞式が約300分にわたって繰り広げられる。さらに翌日の「ACON 2025」では、NEXZ、AHOF、ATEEZ、WOODZ、YENA、KISS OF LIFE、KiiiKiii、CRAVITY、xikers、SB19、QWERなど13組が出演し、約210分にわたりスタジアムを熱狂させる予定だ。

（記事提供＝OSEN）