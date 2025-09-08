二宮和也、車内での過ごし方明かす 子どもにも感心「よく耐えているよね」
【モデルプレス＝2025/09/08】嵐の二宮和也が7日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「BAY STORM」（bayfm／毎週日曜よる10時）に出演。後部座席での過ごし方について語った。
【写真】嵐4人がデビュー日にサプライズ集結
同日の放送では車に乗っているときの過ごし方についてトーク。二宮は「後部座席って暇だよね。僕は大体動画見ています」と明かし、渋滞などで長い時間車に乗っている子どもに感心して「大人でひいひい言ってるのに」とコメント。これに番組ディレクターが「今、後部座席にディスプレイつけてる車多いですよね。お子さんにアニメとか見せてあげてるのを本当によく見ます」と話すと、二宮は「あれであってもよく耐えているよね。何時間もさ」としみじみ語った。
さらに二宮は、今の車はなんでも搭載されていると言い「すごいですよ。後ろにもクーラーついてたり、自分の携帯もすぐ繋がるしね」と昔との変化に感動。「昔はトランスミッターがあって…覚えてます？」と懐かしみ「あれですらかっこよかったですからね。あの当時の最新ガジェットでしたからね」と振り返った。「そういう先人たちの努力があって、Bluetoothがどこかで生まれ（笑）」と言い「一般ユーザーからするとあれだけで大正解なわけじゃないですか。でもあそこに甘んじなかったという。『これもしかしたらめんどくさいぞ』って気づいた先人がいて。懐かしいな。ずっと使ってたもんな、車の中で」と語っていた。（modelpress編集部）
情報：bayfm
【Not Sponsored 記事】
【写真】嵐4人がデビュー日にサプライズ集結
◆二宮和也、車で使っていた懐かしのアイテム
同日の放送では車に乗っているときの過ごし方についてトーク。二宮は「後部座席って暇だよね。僕は大体動画見ています」と明かし、渋滞などで長い時間車に乗っている子どもに感心して「大人でひいひい言ってるのに」とコメント。これに番組ディレクターが「今、後部座席にディスプレイつけてる車多いですよね。お子さんにアニメとか見せてあげてるのを本当によく見ます」と話すと、二宮は「あれであってもよく耐えているよね。何時間もさ」としみじみ語った。
情報：bayfm
【Not Sponsored 記事】