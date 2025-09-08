藤井 風、貴重な幼少期ショット公開 “実家のカーテン”に注目集まる「もしかして…」「胸熱」
【モデルプレス＝2025/09/08】歌手の藤井 風が、8日までに自身のInstagramを更新。3rdアルバム「Prema」のリリースを報告するとともに、貴重な幼少期の写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】藤井 風、話題のカーテン前でジャンプする幼少期ショット
藤井は「my 3rd album 'Prema' is finally yours. thank you everyone. thank you god. thank you prema」と3rdアルバムのリリースへの感謝を綴り、幼少期の貴重なショットを複数枚公開。両手を上げて喜ぶ姿や家族と過ごす様子が収められている。
この投稿に、SNSでは「可愛すぎる幼少期」「面影ある」「貴重な写真ありがとう」「アルバムへの想いが伝わる」といった声が続々。また、2枚目の実家と思われる場所で撮影された過去写真のカーテンが、同アルバムジャケットで藤井が被っているカーテンと同じ柄であることに気づいたファンからは、「もしかして実家のカーテンだよね？」「胸熱」「愛で溢れてる」「ご実家の歴史あるカーテンだったとは」「エモすぎる」と注目を集めている。（modelpress編集部）
◆藤井風、3rdアルバム「Prema」ジャケット＆幼少期写真がリンク
