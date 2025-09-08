「ゼンレスゾーンゼロ」より「S.H.Figuarts ビリー・キッド」がプレバンにて9月9日より予約開始
【S.H.Figuarts ビリー・キッド】 9月9日16時より予約開始 2026年4月 発送予定 価格：9,900円
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts ビリー・キッド」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて9月9日16時より予約受付を開始する。発送は2026年4月を予定し、価格は9,900円。
本商品はゲーム「ゼンレスゾーンゼロ」に登場する邪兎屋のエージェント「ビリー・キッド」をS.H.Figuartsで立体化したもの。
長身でSFチックなデザインが再現され、赤いジャケットや特徴的なフェイスや二丁拳銃も再現されている。表情パーツはクールなものからコミカルなものまで「ビリー・キッド」らしいものとなっている。
ゲーム内の軽快なガンアクションも各部可動によって表現することができる。
『ゼンレスゾーンゼロ』より- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) September 7, 2025
「S.H.Figuarts ビリー・キッド」の詳細を公開！
📌https://t.co/2rSS98yFsB
軽快なガンアクションを再現する可動域に加え、豊富な表情パーツが付属。邪兎屋のエージェント、ビリーの魅力を約170mmサイズで再現！
魂ウェブ商店で9月9日16時受注開始！#t_shf #ゼンゼロ pic.twitter.com/FVfSPatoBG
Copyright (C) miHoYo. All Rights Reserved.