◆第７９回セントライト記念・Ｇ２（９月１５日、中山競馬場・芝２２００メートル＝３着までに菊花賞の優先出走権）

重賞級の力がありながらなかなかかみ合わないビーオンザカバー（牡３歳、美浦・伊藤圭三厩舎、父ハービンジャー）は、中山２２００メートルでこそ狙いたい一頭だ。この条件は３走前に経験して９着だが、不運が重なってのもの。中団インでじっくり脚をためたが、遅い流れを嫌った各馬が後方から続々と早めに進出。４コーナーでは進路が全くなく、ほとんど追うことすらできなかった一戦。参考外でいい。

次戦の山藤賞は中団外めからリズム良く運び、２馬身半差の快勝。後方で待機するライバルの目標になりながらも、メンバー最速の末脚を繰り出し、力の違いを見せつけた。

本命を託した前走のラジオＮＩＫＫＥＩ賞は４着に終わったが、小回りの福島１８００メートルで序盤の速い流れについていけず道中は離れた最後方。それでもラストは大外からただ一頭矢のような鋭い伸びを見せた。田辺裕信騎手が同馬に合わない速い流れで追走に脚を使った点に関し「もう少し脚をためていきたかった」とコメントしたように、もっと馬群についていけていれば…という内容だった。しかし、４着まで詰めたところに非凡なポテンシャルを再確認。今回は舞台も替わり距離も延びることで、中団あたりで運べれば突き抜けるシーンが浮かぶ。（石行 佑介）