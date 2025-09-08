高校ゴルフ界の名門・沖学園の男子寮で起きた暴力事案が波紋を広げている──。事の発端は今年6月、前寮長からステンレス製のコップを投げられるなど目元を縫うケガを負った寮生や、頭を壁にぶつけられるなどした寮生ら3人が警察に被害届を提出したことだった。前寮長は「ゴミ出しなどのルールの徹底や生活態度の改善を指導する際に複数名の男子寮生に対して、暴言及び暴行行為を行った」として6月17日付けで解雇となっているが、学校の対応について保護者らは、NEWSポストセブンの取材に怒りを露わにした。【前後編の後編。前編を読む】

【写真】〈沖学園・寮長の暴行事案が発覚〉目元に縫うほどのケガ負った生徒、解雇後も全く反省の色が無いLINE

A君の保護者が語る。

「子どもらを病院へ連れて行っているときに、寮のグループLINEで前寮長が解雇されたことを知りました。その足で学校へ向かい、『息子や保護者たちに何も謝罪がありませんでしたが、前寮長本人はどう思っているのか』と聞くと、教頭からは『前寮長に会いたいんですか？』と、言われました。私たちは会いたいとかではなく、なぜ、これほどの暴力をふるったのか。事態をどう受け止めているのかを本人から聞きたかった。

学校は『前寮長はもういないので安心してください』と繰り返すばかりで、寮内で何があったかを説明する様子はありませんでした」

その後、学校からの連絡はないまま、2週間が経った7月4日。A君とB君の保護者は学校へ。そこで目にしたのは、事案が発覚した翌朝に実施されたという寮生全員のアンケート用紙だった。

「寮生全員が回答していました。20人いるほとんどの寮生が県外出身で、前寮長から道路で殴られた子、食事中に椅子が飛んできたことなど10人を超える寮生が暴言や暴行を受け、『遠くにいる両親に心配をかけたくないから言えませんでした』と書いていて、胸が痛くなりました。

私が教頭に『暴言や暴力を受けたほかの生徒さんたちの保護者はこのことを知っていますか？』と聞いたら、『文書でお知らせはしていますけど、連絡をしていません』と言われました。

文書は暴力で前寮長が解雇されたと書かれていただけで、詳しい内容はわかりません。親に心配をかけたくないと記入している子どもたちのためにも学校から適切に伝えるべきです、と話しました」（同前）

学校は今回、一連の報道があるまで事案を公表することはなかった。だが、前寮長の暴言や暴行が行われていた寮内には「もう一人、部活のコーチが住み込みで常駐していた」と、B君の保護者が打ち明ける。

「寮の1階にはコーチの部屋もありました。前寮長のほかに、そこには息子とA君の所属する部活のコーチが住み込みでいて、私たちには『まったく知らなかった』と答えました」

保護者らは学校に前寮長本人の謝罪の場と、保護者説明会を求めているが……。

「学校にはどちらも『無理です』と断られました。なぜ、前寮長は同席できないのかと尋ねると、『会いたいんですか？』と言われました。人としての謝罪はないのか？ と聞いても、『会わせたら感情的になる』と、説明されました。

しかし、前寮長は地元に戻って優雅にSNSの投稿をしている生活で、反省の様子も感じられません。子どもたちの心は完全に潰されてしまいました」（前出・A君の保護者）

取材班は前寮長と妻の前寮母が解雇直後にグループLINEに送信したメッセージを入手。だが、その文面に謝罪の言葉はなかった。

《みんな大好きだったぜ バイバイ》（前寮長）

前寮長はなぜ、これほどの暴言と暴行に及んだのか。本人に取材を申し込むと「申し訳ございませんがお答えすること事はできません」と、コメントするだけだった。

改めて、同校に前寮長のLINEでの発言、住み込みで常駐していたコーチの存在、被害生徒や保護者が要望する前寮長同席の保護者説明会の実施などについて問い合わせると、以下のように回答した。

「前寮長が、エアコンをつけたまま登校した生徒に対し、当該表現によるメッセージを寮生のグループLINEに送信したことは事実です。男子寮にコーチが住んでいるのは事実ですが、寮の構造上、同コーチの部屋では食堂での声等は聞こえず、また、本件以前に寮長の暴言、暴行に関する申告もなかったので、本件を含む前寮長の非違行為について把握致しておりません。（保護者説明会については）被害にあわれた方の保護者には個別に対面での説明をします。その他の寮生の保護者は遠方であるため、オンラインでの説明を実施する予定です」

保護者説明会の実施には前向きな回答だったが、前寮長の同席と謝罪について明言はなかった。別の保護者は悔しさを滲ませる。

「前寮長がくる前までは、皆、平穏な寮生活を送っていました。前寮長が子どもたちの人生を一変させたのです」

主管する福岡県の私学振興・青少年育成局 私学振興課は同校の事案について、「被害生徒の心のケア、再発防止など、学校として責任をもって適切に対応していただきたい」と答えた。

被害を受けた生徒たちに、一刻も早く安心で安全な学校生活が訪れることを願いたい。

（了。前編から読む）

情報提供募集

「NEWSポストセブン」では、情報・タレコミを募集しています。情報提供フォームまたは、下記の「公式X」のDMまで情報をお寄せください。

・情報提供フォーム：https://www.news-postseven.com/information

XのDMは@news_postsevenまでお送りください。