SDGs¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÂç·¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ª¿·½É¤Ç½é¤ÎSDGs¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Æ¥ìÅìSDGs¥Ñ¡¼¥¯¡×¤â³«ºÅ¡ª
¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï¡ÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡¢¥ß¥é¥¤ ¡Á¤º¤Ã¤ÈÃÏµå¤È°ì½ï¤Ë¡Á¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤ÇË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖSDGs¥¦¥¤¡¼¥¯¡×¤Ç¤Ïº£²ó¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÊüÁ÷¤äÇÛ¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¿Í¤ä´ë¶È¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤òÈ¯¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛSDGs¡ÖÃ¯°ì¿Í¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤¡×¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ú¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥¦¥È¥ë¥Ã¥¯¡Û
7²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖSDGs¥¦¥¤¡¼¥¯¡×¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡ª²áµîºÇÂ¿¤Î16ÈÖÁÈ¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£»²²ÃÈÖÁÈ¤Ï¡ÖWBS¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡Ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤ä¡¢¡Ö¶ÛµÞSOS¡ªÃÓ¤Î¿å¤¼¤ó¤ÖÈ´¤¯ÂçºîÀï¡×¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º2¤ÎÆÃÊÌÈÇ¡Ö¥â¥ä¥â¥ä¤µ¤Þ¤¡¡Á¤ºSDGs¡×¡¢¡Ö¤½¤Î¼ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡ª¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ò1¥ß¥êÎÉ¤¯¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢Çî¡×¤Ê¤É¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¹ç·×16ÈÖÁÈ¡£¡Ö²¿¤Ò¤È¤ÄÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Á¥Æ¥ìÅì¡¢ÇÀ²È»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¡¢¡Ö¤³¤ó¥Ê¥óSDGs¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¡¢SDGs¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¤âÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÖSDGs¥¦¥¤¡¼¥¯¡×»²²ÃÈÖÁÈ³µÍ×¡Û¢¨¾ðÊó¤Ï9/8»þÅÀ
¡ãÌÜ¶ÌÆÃÈÖ¡ä
¢¡9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:15-14:15¡Ö¤³¤ó¥Ê¥óSDGs¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Æî¸¶À¶Î´¤¬°ñ¾ë¸©¤ÎÇÑ¹»¤òÉñÂæ¤Ë¡Ö3¤Ä¤ÎÄ®¤ª¤³¤·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡¢
¡ÇÑ´þ¿©ºà¤Ç¡É¤´ÅöÃÏBµé¥°¥ë¥á¡É¤ò³«È¯
¢ÆÉ¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¤ò½¸¤á¤Æ¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¡É¿Þ½ñ¼¼¡É¤òÉü³è
£ÉÔÍÑÉÊ¤ò²ó¼ý¤·¤Æ¶Ã¤¤Î¡É¥³¥í¥³¥íÁõÃÖ¡É¤òÀ©ºî
¤ò¡¢Â¿¤¯¤Î¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤ÈSDGs¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡ª
¢¡9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë18:30¡Á20:50¡Ö¶ÛµÞSOS!ÃÓ¤Î¿å¤¼¤ó¤ÖÈ´¤¯ÂçºîÀï¡×
¶áÆ£¿¿É§¡¦¹ñÃçÎÃ»Ò¤é¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤È¤È¤â¤ËÀ¸ÂÖ·Ï¤ò¸î¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¤âÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤ÇÃÓ¤Î¿å¤òÈ´¤¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤¹¡ªÂçºå¡¦³¿á»³¸ÅÊ¯¡õÆüËÜ100Ì¾¾ë¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¹âÃÎ¾ë¡õÆÁÀî²È¤æ¤«¤ê¤ÎÊ¡°æ¾ë¤ÎËÙ¡¢¤½¤·¤ÆÁá°ðÅÄÂç³Ø¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤ÎºÙÀîÄí±à¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¹Âç¤Ê¡Ö²¦»Ò¤Î¿¹¡×¤Ç¥Ï¥ó¥¿¡¼²ÃÆ£¤¬¡È´õ¾¯¤ÊºßÍè¼ï¡ÉÃµ¤·¤â¡ª
¢¨³ÆÈÖÁÈ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µ¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¥ê¥ó¥¯¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¡Ú¡Ö4½µÏ¢Â³¥Æ¥ìÅì·Ï½©¤Þ¤Ä¤ê¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
¡Ú¡ÖSDGs¥¦¥¤¡¼¥¯¡×¸ø¼°X¡Û@TVTOKYO_SDGs
º£²ó¤Î¡Ö¥Æ¥ìÅì·ÏSDGs¥¦¥¤¡¼¥¯¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡È»ëÄ°¼ÔÂÎ´¶·¿¡É¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Æ¥ìÅìSDGs¥Ñ¡¼¥¯¡×¤ò¿·½É¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
SDGs¤ò³Ú¤·¤¯¡¢¤«¤Ä¿¼¤¯ÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ä¥¢¥Ë¥á¤È¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈÀ©ºî¤Î²áÄø¤Ç½Ð¤¿¥»¥Ã¥È¤ÎÇÑºà¤äÇÑ´þÍ½Äê¤Î»ñºà¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤¿SDGs¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¤ä¡¢µ¤·Ú¤ËSDGs¥¢¡¼¥È¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¤Þ¤¿¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö½ÐÀîÅ¯Ï¯¤Î½¼ÅÅ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î½¼ÅÅ¥Ð¥¤¥¯¤Î¼êÆ°½¼ÅÅ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¤Î´ë²èÅ¸¼¨¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½Åù¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë³¤¤Îº½Çù²½¤òËÉ¤°¡Ú³¤¤Î¿¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Û¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢´¥Áç³¤Áô¤ò»È¤Ã¤¿Ëü²Ú¶À¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢¥Ý¥¤³è¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ç¤¤ë¡Ö¥â¥¢¥¯¥È¡×¥³¥é¥Ü¥Ö¡¼¥¹¡¢¥Æ¥ìÅì¤ÎÌ¡²è²È¡¦¿¿Á¥²ÂÆà¤Ë¤è¤ë¡Ö1Ê¬»÷´é³¨¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¡¢¤æ¤Ã¤¿¤êµÙ¤á¤ëµÙ·Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥ìÅì¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¼Ò°÷¡Ö¥Ê¥Ê¥Ê¡×¤Î¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤âÍ½Äê¡ª¤½¤·¤Æ¡¢10·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤¢¤ÎÂç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÍè¤ë¤«¤â¡Ä¡ª¡©
´°Á´ÌµÎÁ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤âÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡ÈÍ·¤ó¤Ç¡¦³Ø¤ó¤Ç¡¦»ý¤Áµ¢¤ì¤ë¡É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£¥Æ¥ìÅì¤é¤·¤¯¡È³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¡É¤Ò¤È¤È¤¤ò¡¢²ñ¾ì¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ ¥Æ¥ìÅìSDGs¥Ñ¡¼¥¯
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë 11»þ¡Á18»þ
¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡Û¥µ¥Ê¥®¿·½ÉÁ°¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É»°ÃúÌÜ35ÈÖ6¹æ¡Ë
JR¿·½É±Ø ÅìÆî¸ý²þ»¥¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬
¡ÚÅ¸¼¨¡¦ÂÎ¸³ÆâÍÆ¡Û
¡¦SDGs¥¢¡¼¥È¡ÊÇÑºà¥¢¡¼¥È¡ËÅ¸¼¨
¡¦¡Ö½ÐÀîÅ¯Ï¯¤Î½¼ÅÅ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«?¡×¥Ð¥¤¥¯½¼ÅÅ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
¡¦¥â¥¢¥¯¥ÈÅ¸¼¨¥Ö¡¼¥¹
¡¦¥¢¥Ë¥á¡ÖSPY¡ßFAMILY¡×ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¥¢¡¼¥ÈÅ¸¼¨
¡¦³¤¤Î¿¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾Ò²ð¥Ö¡¼¥¹¡õ¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¡¦SDGs¥¢¡¼¥ÈÀ©ºîÂÎ¸³ ¢¨³ÆÆü¡¢ÊÌ¤Î¥¢¡¼¥ÈÂÎ¸³¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£³ÆÂÎ¸³½êÍ×»þ´Ö10Ê¬ÄøÅÙ¡£
13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§¼Ö¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¸¦µæ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Æ©ÌÀ³¨¤Î¶ñ¤ò»È¤¦¡Ö¥Ç¥£¥ó¥×¥ë¥¢¡¼¥È¡×
14Æü¡ÊÆü¡Ë¡§¥É¥ê¥Ã¥×¸å¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤Ç³¨¤òÉÁ¤¯¥¢¡¼¥È
15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡§¡Ö¾Æ¤Êª¤ÎÇÑºà¡×¤òÍÑ¤¤¤¿³¨¤Î¶ñ¤Ç¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥Éºî¤ê
¡¦¥Ê¥Ê¥Ê¤Î¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É
¢£²ñ¾ì¥Þ¥Ã¥×
¢£¡Ö³¤¤Î¿¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×ÈÖÁÈ³µÍ×
¢¡9·î15Æü¡Ê·î¡Ë12:00¡Á12:55¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥É¥ê¡¼¥à¡Á³¤¤È¿¹¤Î¼é¤ê¿Í¤¿¤Á¡Á¡×
¤¤¤ÞÆüËÜ¤Î¼«Á³´Ä¶¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Ó¤ì²Ì¤Æ¤¿°Å¤¤¿¹¡¢³¤Áô¤¬¾Ã¤¨¤¿°ë¾Æ¤±¤Î³¤¡¦¡¦
¿Í¤Ï¤¤¤«¤Ë¼«Á³¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¸³è¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£
¸¶Æ°ÎÏ¤ÏÀÄ¤»Ö=¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥É¥ê¡¼¥à¡×¤ò»ý¤Ä¿Í¤¿¤Á¡£¿Í¤È´ë¶È¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡ß¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î¿·ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
»³Ç·Æâ¤¹¤º¤¬¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢ZÀ¤Âå¤ÎÌÜÀþ¤Ç¸½¾ì¤«¤éÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇÛ¿®¡Û
Á´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÊüÁ÷¤ÈÆ±»þ¤Ë»ëÄ°²ÄÇ½¤Ê¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤Ï¡¢Ì±Êü¸ø¼°¥Æ¥ì¥ÓÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVer¡×¤Ç¡ª
¹¹ðÉÕ¤ÌµÎÁÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×(¥Æ¥ìÅìHP¡¢TVer¡¢Lemino)¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ª
Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤Ë¤Æ¸«ÊüÂêÇÛ¿®
¢¨°ìÉô¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÇÛ¿®¤¬Ìµ¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Úd¥Ü¥¿¥ó¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ëÌîµå¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡õQUO¥«¡¼¥É¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«ºÅ¡ª¡Û
9/8¡Ê·î¡Ë¡Á10/5¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¥ê¥â¥³¥ó¤Îd¥Ü¥¿¥ó¤«¤é»²²Ã¤Ç¤¤ë¡Ö¥Æ¥ìÅì·Ï½©¤Þ¤Ä¤ê¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Áí³Û100Ëü±ßÊ¬¤ÎQUO¥«¡¼¥É¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡¢¥Æ¥ìÅì¿Íµ¤ÈÖÁÈMC¿Ø¤ÎÆÃÀ½Ìîµå¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤âÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ªÂÐ¾ÝÈÖÁÈ¤ò1»þ´Ö¤ß¤ë¤´¤È¤Ë¡¢±þÊç·ô¤ò1Ëç³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ê²¿Ëç¤Ç¤â±þÊç²Ä¡Ë
¾ÜºÙ¤Ï¡Ö¥Æ¥ìÅì·Ï½©¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ç¸¡º÷¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¸ø¼°HP¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
▶¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¸ø¼°HP
¡Ú¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎSDGs¤Î¹Í¤¨Êý¡Û
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡ÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡¢¥ß¥é¥¤~¤º¤Ã¤ÈÃÏµå¤È°ì½ï¤Ë~¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤·¤Æ¡¢SDGs¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡Ë¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¤Ï¡¢¸ø¶¦¤ÎÅÅÇÈ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±À¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤·ÐºÑ¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÊóÆ»¤äÎÉ¼Á¤Ê¸ä³Ú¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢ÃÏµå´Ä¶ÌäÂê¤ä¿Í¸¢Âº½Å¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ËÅØ¤á¡¢¼Ò²ñ¤ËÉ¬Í×¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊHP¡Ë
