¶áÇ¯¤¿¤Ó¤¿¤ÓµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÉ×ÉØÊÌÀ«¡×¤ÎÌäÂê¡£Æ¯¤¯½÷À­¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢ÍøÊØÀ­¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÛ¤¤¤¿¿®ÍÑ¤ä¼ÂÀÓ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·ëº§¸å¤âµìÀ«»ÈÍÑ¤ò´õË¾¤¹¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¯¡¢´ë¶ÈÂ¦¤â¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿ÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖµìÀ«¤Ç¤ÎÅÐµ­¡×¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¡Ø»ÊË¡½ñ»Î¤¬Á´Éô¶µ¤¨¤ë ¡Ö°ì¿Í°ìË¡¿Í¡×»þÂå¤Î²ñ¼Ò¤Îºî¤êÊý¡Ú´ðËÜÊÔ¡Û¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¢»ÊË¡½ñ»Î¤Î²ÃÍÛËãÎ¤ÉÛ»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£

²ñ¼ÒÀßÎ©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖµìÀ«»ÈÍÑ¡×¤Ï²ÄÇ½¤«

ÆüËÜ¤Ç¤ÏÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ÎÆ³Æþ¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ¯¤¯½÷À­¤Î¾ì¹ç¡¢µìÀ«¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÛ¤¤¤Æ¤­¤¿ÃÎÌ¾ÅÙ¤ä¿®ÍÑ¤Î°Ý»ý¤Ê¤É¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¾å¤ÎÍÍ¡¹¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¼ÂºÝ¤Ë¡¢É®¼Ô¤Î»öÌ³½ê¤Ø´ó¤»¤é¤ì¤ëÁêÃÌ¤Ë¤â¡Ö¼è°úÀè¤ËÌ¾Á°¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¡×¡Ö·ëº§¸å¤âµìÀ«¤Î¤Þ¤Þ¤Î¤Û¤¦¤¬»Å»ö¤¬¥¹¥à¡¼¥º¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¡¢µìÀ«¤Ç¤Îµ¯¶È¤ò¹Í¤¨¤ëÊý¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤Þ¤¹¡£

¸½¹ÔË¡¾å¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²ñ¼ÒÀßÎ©¤ÎºÝ¤ÏÅÐµ­¤ËËÜÌ¾¤Î»ÈÍÑ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢µìÀ«¤Î¤ß¤ÎÅÐµ­¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£

¤·¤«¤·¡¢ÅÐµ­Êí¾å¤ÇËÜÌ¾¤Ë²Ã¤¨¤ÆµìÀ«¤òÊ»µ­¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»ö¶È³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÜÌ¾¤È¤¢¤ï¤»¤ÆµìÀ«¤òµ­ºÜ¤Ç¤­¤ë¤¿¤á¡¢¼è°úÀè¤ËÀâÌÀ¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢»ö¶È³èÆ°¤ÇÊä½õÅª¤ËµìÀ«¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£

µìÀ«¤òÊ»µ­¤Ç¤­¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

­¡²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¼ÔÌ¾¡ÊÅÐµ­Êí¡Ë

­¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼

­£ÉÔÆ°»ºÅÐµ­Êí

­¤¶ä¹Ô¸ýºÂ¡Ê¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡Ë

µìÀ«Ê»µ­¤Î¥á¥ê¥Ã¥È

µìÀ«Ê»µ­¤ÎºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÛ¤­¾å¤²¤¿¿®ÍÑ¤ä¼ÂÀÓ¤ò°Ý»ý¤Ç¤­¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼è°úÀè¤Îº®Íð¤òÈò¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢·ëº§¤äÎ¥º§¸å¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¶ÈÌ³¤ò·ÑÂ³¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¡ú¥á¥ê¥Ã¥È

»Å»ö¾å¤Î¿®ÍÑ¡¦¼ÂÀÓ¤Î°Ý»ý

¼è°úÀè¤È¤Îº®Íð¤Î²óÈò

·ëº§¡¦Î¥º§¸å¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¶ÈÌ³·ÑÂ³¤¬²ÄÇ½

µìÀ«Ê»µ­¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È

°ìÊý¤Ç¡¢¸ø¼°½ñÎà¤ËµìÀ«¤Î¤ß¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤º¡¢ËÜÌ¾¤Î»ÈÍÑ¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢µìÀ«¤ò»È¤¨¤ë¾ìÌÌ¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£Ìò½ê¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¤Î¼êÂ³¤­¤¬Ê£»¨²½¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ëÅÀ¤â¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£

¡ú¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È

¸ø¼°½ñÎà¤ÏËÜÌ¾¤Î»ÈÍÑ¤¬É¬¿Ü

Ìò½ê¤ä¶ä¹Ô¤Ç¤Î¼êÂ³¤­¤ÎÊ£»¨²½

µ¯¶È¸å¤Ë·ëº§¡¦Î¥º§¤·¤¿¤é¡©

ÅÐµ­»ö¹à¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤¿Ìò°÷¤Î»á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢É¬¤ºÊÑ¹¹ÅÐµ­¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÑ¹¹ÅÐµ­¤òÂÕ¤ë¤È¡ÖÅÐµ­ØèÂÕ¡×¤È¤Ê¤ê¡¢²áÎÁ¡ÊÈ³¶â¡Ë¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Í×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢²ñ¼ÒË¡°ãÈ¿¤Ë¤è¤ë¿®ÍÑÄã²¼¡¢¶ä¹Ô¡¦Ìò½ê¤Ç¤Î¼êÂ³¤­ÄäÂÚ¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¹¥¯¤âÀ¸¤¸¤Þ¤¹¡£

ÅÐµ­ÊÑ¹¹¤ÏË¡ÅªµÁÌ³¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢³Î¼Â¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

¤¢¤È¤«¤éµìÀ«Ê»µ­¤Î¼êÂ³¤­¤â²ÄÇ½

µìÀ«¤Î¤ß¤Ç¤Îµ¯¶È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µìÀ«¤òÊ»µ­¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿®ÍÑ°Ý»ý¤ä¼è°úÀè¤Îº®Íð²óÈò¤È¤¤¤Ã¤¿¸ú²Ì¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ç¤ËËÜÌ¾¤ÇÅÐµ­¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¤¢¤È¤«¤éµìÀ«¤òÊ»µ­¤¹¤ë¼êÂ³¤­¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë·Ð±Ä¼Ô¤ÎÊý¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£

²ÃÍÛ ËãÎ¤ÉÛ

»ÊË¡½ñ»ÎË¡¿Í±ÊÅÄÄ®»öÌ³½ê¡¡ÂåÉ½»ÊË¡½ñ»Î