◇セ・リーグ 阪神2―0広島（2025年9月7日 甲子園）

連続試合無失点のプロ野球記録を樹立し、優勝の原動力になった石井大智投手（28）の父・智之さん（56）さんがスポニチ本紙に手記を寄せた。体が小さかった少年が、5年制の秋田高専、独立リーグ四国・高知を経てプロで花を咲かせた。活躍の源泉になったのは、父譲りの“理系頭脳”だった。

大智の登板は、可能な限りテレビ中継で見ています。見守ることしかできないので、いつも緊張しています。野球はケガと隣り合わせのスポーツ。とにかく“無事に投げ終えてくれ”と願いながら見ています。

6月6日のオリックス戦。頭部に打球が直撃した試合は、たまたま見ることができませんでした。ネット記事で初めて負傷交代したことを知ったときは焦りました。本当に心配でしたが、あえて連絡は取りませんでした。プロ入りが決まってからは“こちらから連絡は入れない”と決めていました。プロ野球選手、しかも投手という繊細なポジション。私が連絡を入れることで邪魔になってはいけないと思ったからです。何かあれば、連絡が来るはずだと…。

大智は昔からほとんどケガをしませんでした。だから今回も絶対に大丈夫…。そう信じていました。幸い数時間経過しても携帯電話の着信音が鳴ることはなかったので、“大丈夫なんだ”とようやく一安心しました。離脱から約1カ月で1軍に復帰し、後に記録も打ち立てることができました。息子ながら凄いなと思います。

野球選手としての転機となったのは中学生の頃です。体が小さいながらも投手としてやるにはどうするかを考え始めたように思います。一方、勉強では物理がよくできました。その頃から「こう動けば、どうプレーにつながる」などとプロセスを構築することは得意でした。また、父子家庭でしたが、祖母の手料理をいっぱい食べるようになり、少しずつ体も強くなっていきました。

11年の東日本大震災では秋田県も被害を受けました。その影響で当時、大智は建築関係の仕事を志していましたが、秋田高専卒業後に「独立リーグで勝負したい」と言ってきました。多少の驚きはありましたが、「まずやってみたら」と背中を押しました。

実は、私は85年から阪神ファンでして…。その球団で息子が優勝にひと役買っているというのは想像を超えています。これからも“ケガだけはないように”と願いながら、タイガースのために腕を振ってほしいです。（石井 智之）