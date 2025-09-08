¡ÖÇ¯¶â·«²¼¤²¼õµë¡×¤Ï¤ä¤á¤È¤±¡Ä·î¼ý65Ëü±ß¤Î59ºÐ¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢ÄêÇ¯3¥õ·îÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤¿¡ÒÈó¾ð¤ÊÇ¯¶â¥ë¡¼¥ë¡Ó¡ÚCFP¤Î½õ¸À¡Û
Æâ³ÕÉÜ¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÈÇ¹âÎð¼Ò²ñÇò½ñ¡×¤Ë¤è¤ë¤È65ºÐ¡Á69ºÐ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤ÏÇ¯¡¹¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¤ÏÃËÀ¤Ç¤Ï6³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÄêÇ¯¸å¤âºÆ¸ÛÍÑ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÆ¯¤¯Í½Äê¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¯¤ì¤°¤ì¤â¡ÖÇ¯¶â¥ë¡¼¥ë¡×¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ËÜÍè¼õ¤±¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤ÎÇ¯¶â¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¡Ä¡Ä¡£¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»³粼Íµ²Â»ÒCFP¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇ¯¶â¤Î·«²¼¤²¼õµë¡×¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Ê¤¤¡©
²Ã»³Íº°ì¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦59ºÐ¡Ë¤Ï¡¢3¥õ·î¸å¤Ë60ºÐ¤ÎÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ÄêÇ¯¸å¤Ï¡¢ºÆ¸ÛÍÑ¤Ç65ºÐ¤Þ¤ÇÆ±¤¸²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
ºÆ¸ÛÍÑ¸å¤Î¼ýÆþ¤Ï¸½ºß¤«¤é¤ª¤è¤½2³ä¥À¥¦¥ó¤Î·î¼ý50Ëü±ß¡£²Ã¤¨¤Æ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë»Ò¤É¤â¤ÏÆÈÎ©¤·½»Âð¥í¡¼¥ó¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢É×ÉØ2¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ê¼ýÆþ¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÆ¸ÛÍÑ¸å¤ÏÌò¿¦¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤¿¤á»Ä¶È¤â¾¯¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Íº°ì¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤¬»ý¤Æ¤ë¡×¤ÈÄêÇ¯¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Íº°ì¤µ¤ó¤Ïµ¢¤êÆ»¤Ç¸µÆ±Î½¤Î¸¼£¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤È¤Ð¤Ã¤¿¤ê¡£¸¼£¤µ¤ó¤Ï¡¢1Ç¯Á°¤ËÂà¿¦¤·¤ÆÆ±¤¸²ñ¼Ò¤ËºÆ¸ÛÍÑ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚ¤Ç¤¹¡£2¿Í¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þµï¼ò²°¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢¶á¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤¦¤Á¤Ë¡¢ÏÃÂê¤ÏÇ¯¶â¤Ø¤È°Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö65ºÐ¤Þ¤ÇºÆ¸ÛÍÑ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¡¢¤â¤·¤½¤Î»þÅÀ¤Ç70ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤±¤ë¸«¹þ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢Ç¯¶â¤Ï·«¤ê²¼¤²¤Æ¼õµë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£·«¤ê²¼¤²¤ì¤ÐÇ¯¶â¤âÁý¤¨¤ë¤·¡Ä¡Ä¡×
Íº°ì¤µ¤ó¤¬¤³¤¦¸À¤¦¤È¡¢¸¼£¤µ¤ó¤¬Æñ¤·¤¤´é¤ò¤·¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Ç¯¶â·«²¼¤²¼õµë¤Ï¤ä¤á¤È¤±¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤À¤Ã¤Æ¡¢Ç¯¶â¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯¤ÈÇ¯¶â¤¬°ìÉô¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡¡¤À¤Ã¤¿¤éÆ¯¤±¤ë¤¦¤Á¤ÏµëÍ¿¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¡¢Ç¯¶â¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±·«¤ê²¼¤²¤Æ¾Íè¼õ¤±¼è¤ì¤ëÇ¯¶â³Û¤òÁý¤ä¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡Ö¤½¤ì¤¬¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÃ±½ã¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤ó¤À¡£¤Þ¤¢¡¢¿Í¤Ë¤è¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡×
¤³¤³¤Ç¿©»ö¤¬ÆÏ¤¡¢ÊÌ¤ÎÏÃÂê¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÏÃ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÍâÆü¡¢Íº°ì¤µ¤ó¤Ï¸¼£¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Öºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¡×¤È¡ÖÇ¯¶â·«²¼¤²¼õµë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÇ¯¶â·«²¼¤²¼õµë¡×¤È¡Öºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¡×¤Î¤·¤¯¤ß
¸øÅªÇ¯¶â¤Ï¸¶Â§65ºÐ¤«¤é¤Î¼õµë¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¤°Õ¤Ç60ºÐ¤«¤é75ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¼õµë³«»Ï»þ´ü¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
65ºÐ¤è¤êÃÙ¤é¤»¤Æ¼õµë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡Ö·«¤ê²¼¤²¼õµë¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢ÃÙ¤é¤»¤¿·î¿ôÊ¬¡¢Ç¯¶â¤¬Áý³Û¤·¤Þ¤¹¡£Áý³ÛÎ¨¤Ï1¥õ·î¤¢¤¿¤ê0.7¡ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢70ºÐ¤«¤éÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï0.7¡ó¡ß60·î¤Ç¡¢42¡óÇ¯¶â¤¬Áý³Û¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¡Öºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¡×¤È¤Ï¡¢70ºÐÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤¬¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤ÆÆ¯¤¯¾ì¹ç¤ä¡¢70ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¤¬¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤ÎÅ¬ÍÑ»ö¶È½ê¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î³Û¤ÈµëÍ¿¼ýÆþ¤Î¹ç·×³Û¤Ë±þ¤¸¤ÆÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î°ìÉô¡¢¤Þ¤¿¤ÏÁ´³Û¤¬»ÙµëÄä»ß¤È¤Ê¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
»ÙµëÄä»ß¤Î³Û¤Ï¼¡¤Î·×»»¼°¤Çµá¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ÙµëÄä»ß³Û¡á¡Ê´ðËÜ·î³Û¡ÜÁíÊó½··î³ÛÁêÅö³Û¡Ë¡Ý51Ëü±ß¢¨¡ß1/2
¢¨¡¡2025Ç¯ÅÙ¤Î¶â³Û¡£2026Ç¯4·î¤«¤é¤Ï62Ëü±ß¤Î¸«¹þ¤ß¡£
´ðËÜ·î³Û¤È¤ÏÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¤Î¶â³Û¤Ç¤¹¡£²ÃµëÇ¯¶â¤ä·Ð²áÅª²Ã»»³Û¡¢·«¤ê²¼¤²¼õµë¤Ë¤è¤ëÁý²ÃÊ¬¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÁíÊó½··î³ÛÁêÅö³Û¤È¤Ï¡¢¤½¤Î·î¤ÎµëÍ¿¡ÊÉ¸½àÊó½··î³Û¡Ë¤È²áµî1Ç¯´Ö¤ÎÉ¸½à¾ÞÍ¿³Û¤Î1¡¿12¤ò¹ç»»¤·¤¿¶â³Û¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢µëÍ¿¡Ê¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤äÀÇ¶â¤¬°ú¤«¤ì¤ëÁ°¤Î¶â³Û¡Ë¤¬50Ëü±ß¤ÇÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬15Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î2025Ç¯ÅÙ¤ÎÇ¯¶â¤Î»ÙµëÄä»ß³Û¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡Ê¾ÞÍ¿¤Ê¤·¤Ç·×»»¡Ë¡£
¡Ê50Ëü±ß¡Ü15Ëü±ß¡Ý51Ëü±ß¢¨¡Ë¡ß1¡¿2¡á7Ëü±ß¡Ê»ÙµëÄä»ß³Û¡Ë
¢¨¡¡2025Ç¯ÅÙ¤Î¶â³Û¡£2026Ç¯4·î¤«¤é¤Ï62Ëü±ß¤Î¸«¹þ¤ß¡£
²¾¤Ë65ºÐ»þÅÀ¤ÎµëÍ¿¼ýÆþ¤¬·î¼ý50Ëü±ß¤ÇÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬15Ëü±ß¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤«¤é7Ëü±ß¤¬»ÙµëÄä»ß¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÇ¯¶â¤ÏÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î8Ëü±ß¤ÈÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Î¹ç»»³Û¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤¦¤À¤è¤Ê¡¢¤À¤«¤éÇ¯¶â¤¬¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢Æ¯¤¤¤Æ¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤¢¤¤¤À¤ÏÇ¯¶â¤ò·«¤ê²¼¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡£²¶¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤È¤ª¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î¸å¡¢Íº°ì¤µ¤ó¤Ï¡È½ÅÂç¤Ê´ª°ã¤¤¡É¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Íº°ì¤µ¤ó¤¬·ãÅÜ¤·¤¿Ç¯¶â¥ë¡¼¥ë¤Î¡È¹ªÌ¯¤Ê¥ï¥Ê¡É
·«¤ê²¼¤²¼õµë¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÇ¯¶â¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨Ç¯¶â¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢65ºÐ¤«¤é¸øÅªÇ¯¶â¤ò¼õµë¤·¤¿¤È¤·¤Æ·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤ê»ÙµëÄä»ß¤È¤Ê¤ë³Û¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î³Û¤Ï·«¤ê²¼¤²¼õµë¤ÎÁý²ÃÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Àè¤Î·×»»¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤«¤é»ÙµëÄä»ß¤È¤Ê¤ë7Ëü±ß¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢·«¤ê²¼¤²¼õµë¤ÎÁý²ÃÎ¨¤ÏÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½¡Ïºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤ÈÇ¯¶â·«¤ê²¼¤²¼õµë¤È¤Î´Ø·¸ ¡ÊÎã¡§¸øÅªÇ¯¶â³Û21Ëü±ß¡ÊÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â15Ëü±ß¡ÜÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â6Ëü±ß¡Ë¤Î¾ì¹ç¡Ë½Ð½ê¡§ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¡ÖÇ¯¶â¤Î·«²¼¤²¼õµë¡×¤ò¤â¤È¤ËÉ®¼ÔºîÀ®
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡ª¡¡°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¤¤¿¤éÇ¯¶â¤¬Ää»ß¤µ¤ì¤Æ¡¢¤·¤«¤â»ÙµëÄä»ß¤µ¤ì¤¿Ê¬¤Ï¸å¤«¤éÁý³Û¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¥º¥ë¤¹¤®¤ë¡ª¡×
Íº°ì¤µ¤ó¤Ï¸½¹Ô¤ÎÇ¯¶â¥ë¡¼¥ë¤ËÅÜ¤ê¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
65ºÐ°Ê¹ß¤ÎÆ¯¤Êý¤òºÆ¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë
¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Íº°ì¤µ¤ó¤Ï65ºÐ°Ê¹ß¤ÎÆ¯¤Êý¤ò¹Í¤¨Ä¾¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢º£¸å¤âÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤è¤êºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Î»ÙµëÄä»ß³Û¤Î´ð½à³Û¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢2026Ç¯ÅÙ¤«¤é´ð½à³Û¤¬51Ëü±ß¤«¤é62Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Æ±¾ò·ï¤Î¾ì¹ç¡¢»ÙµëÄä»ß¤È¤Ê¤ëÇ¯¶â³Û¤Ï7Ëü±ß¤«¤é1Ëü5,000±ß¤Ë¸º¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢»ÙµëÄä»ß¤µ¤ì¤¿Ç¯¶â¤ò¤¢¤È¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢»ÙµëÄä»ß¤ÎÇ¯¶â¤Ï·«¤ê²¼¤²¼õµë¤ÎÁý³Û¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
É½ÌÌ¾å¤ÎÂ»ÆÀ¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢»ÙµëÄä»ß¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¶ÐÏ«¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬ÆÀºö¤Ç¤¹¡£Íº°ì¤µ¤ó¤¬65ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤¢¤È5Ç¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÀ©ÅÙ²þÀµ¤òÃí»ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢65ºÐ°Ê¹ß¤ÎÆ¯¤Êý¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
