「遺言書の作成」は大切だと分かっていても「後回しになりがちで、なかなか着手できない」という人もいるかもしれません。ですがルールやちょっとしたポイントを抑えるだけで、相続争いのリスクを減らせたり、遺族がいつまでも悲しみに暮れることなく、希望をもって生きていくきっかけを作ることができます。そこで本記事では、杉村政昭氏の著書『もめない遺産相続、失敗しない遺言』（ワニブックスPLUS新書）より一部抜粋・再編集し、遺言書の書き方について一問一答形式で誰にでも分かりやすく解説します。

Q1. 遺言書に記載されていない財産は、どのように相続されますか

A. 遺言の効力は、あくまで遺言書に記載した財産に対してのみ及びます。それ以外の財産は法定相続により分配されることになります。したがって、遺言書に記載されていない財産は、遺産分割協議を行い、相続人のあいだで合意のうえ、分配されることになります。

そういうこともあるので、遺言書を作成する際には、なるべく全財産を対象とするようにしたほうがいいです。

Q2. 入院中の重病人が遺言する場合の留意点を教えてください

A. 自筆証書遺言は、本人が全文自書する必要があります（財産目録はパソコン等で記すことも可能です）。そのため、重病人による自筆証書遺言は、近親者に手伝ってもらって作成したのではないかとか、近親者が偽造・変造したのではないかなどの疑いを招くことがあります。また、遺言書作成時、正常な意思能力＊1があったかどうかについても問題にされやすいので、重病人による自筆証書遺言はあまりおすすめできません。

これに対して公正証書遺言の場合、本人が病気で入院しているときは、公証人が病院へ出張し、証人ふたりの立会いのうえで本人の意思を確認し、遺言書を作成してくれます。手続面、内容面等であとから問題を起こすこともないので、おすすめします。

なお、本人が重症の場合、あとで遺言能力について疑いを抱かせることのないよう、担当医師から遺言書作成当時、正常な意思能力を有していた旨の診断書をもらっておくとよいでしょう。

Q3. 公正証書遺言を作成する場合に、公証人に支払う手数料について教えてください

A.［図表1］のとおりです。詳しく算出する場合には、公証役場に確認をしてください。

［図表1］公正証書遺言作成時、公証人の手数料 注１ 手数料は遺産をもらう相続人・受遺者ごとに計算します。注２ 遺産の合計が1億円以下の場合には、上記により算定した金額に11,000円を加算します。

＊1 意思能力……自分の行為の結果を理解し、判断できる能力のこと。民法では、一般的に7歳から10歳程度の知的判断能力を目安としている

Q4. 自筆証書遺言で「財産については長男に任せる」という文言は問題がありますか

A. 問題あります。昭和61（1986）年の高等裁判所の判例では、「任せる」という文言は、委ねて自由にさせることを意味するに過ぎず、与えるという意味を含んでいないとして、財産の遺贈を認めておりません。

したがって、「財産については長男に相続させる」などと明確に書く必要があります。

Q5. 予備的遺言（※1）を書きたいのですが、教えてください

A.［図表2］のとおりです。

［図表2］予備的遺言の例 注１ 上記遺言では、但し書きの文言がない場合、妻が死亡した時点で無効となる。したがって再度、遺言者は妻の妹に遺贈する旨の遺言書を作成する必要がある。注２ しかし、上記遺言のような但し書きの文言（予備的遺言という）を記せば、妻の死亡時点で再度遺言書を作成する必要はない。注３ 相続人の場合には「相続させる」と書き、相続人でない受遺者の場合は「遺贈する」と書く。

Q6. 遺言書の付言事項について教えてください

A. 付言事項は、遺言書に記載するメッセージであり、法的効力はありません。付言事項に書く内容はおもに次の3つです。

（1）感謝の言葉

（2）財産の分け方の理由

（3）遺留分のこと

（1）感謝の言葉について

家族への感謝の言葉です。たとえば、「家族とともに楽しい人生を過ごしてきました。ありがとうございました。これからも、みんな仲良く過ごしてください」等です。

（2）財産の分け方の理由について

たとえば、「長男に長女より財産を多く残しますが、これは長男夫婦と同居して、色々世話をしてもらったためです。長女には、そのことを十分に理解してもらい、決して争いごとを起こさないでください」等です。

（3）遺留分のことについて

遺留分は法律上、最低限残される権利ですから、付言事項で「遺留分の請求をしないように」と書いても、相続人はそれに拘束されません。

しかし、遺言者の気持ちが伝われば、相続人は遺留分の請求をしないかもしれませんので、付言事項に遺留分に関する遺言者の意向とその理由を丁寧に書くことは大切だと思います。

Q7. 死亡した長男の妻に遺贈する遺言の仕方を教えてください

A.（1）長男の妻には相続権がないので、財産を贈りたいときには、遺言が必要となります（［図表3］参照）。

（2）子供の妻に財産を残す方法のひとつとして、養子縁組をする方法もあります。

［図表3］死亡した長男の妻に遺贈する遺言の例

※1 予備的遺言……相続人や受遺者が遺言者より先に死亡した場合や相続人が相続を放棄した場合などに備えて、財産を相続させる者や受遺者をあらかじめ定めておく遺言のこと

Q8. ペットの世話を頼みたい場合の遺言の仕方を教えてください

A.［図表4］を確認してください。この遺言は負担付遺贈（※2）となります。遺贈を受けたにもかかわらず、受遺者が負担を履行しないときは、相続人や遺言執行者は、相当の期間を定めて履行の請求をすることができます。

Q9. 遺言書を作成しましたが問題点はありますか。教えてください

［図表4］負担付遺贈の遺言書の例

A.［図表5］のあとに、注を記しましたので、確認してください。

［図表5］遺言書の例

（1）「与えます」の文言でなく「相続させる」と書きます。

（2）貯金1000万円は将来金額が変更になる可能性があります（出し入れがあったりして、800万円になったり1200万円になったりします）から、金額を書かないほうがよいです。「貯金を長女に相続させる」と書きましょう。

（3）預金800万円も（2）と同じく、変更になる可能性があります。この場合は「預金を長男一郎に2分の1、次男二郎に2分の1」と分数で書きましょう（それであれば、金額が変更になっても問題が生じません）。

（4）この遺言書例の第4条の文言は、必ず書いたほうがいいです。もし、この条文を記していないと、ほかの財産が見つかった場合やほかの財産を新たに購入した場合、遺言で触れていないので相続人全員による遺産分割協議書を作成することになり、面倒です。

（5）付言事項には法的効力はありませんが、円満な相続にするには必要だと考えます。

（6）「吉日」と書いた遺言書は無効となります。日付を必ず記してください。

（7）印は実印・認印ともに有効です。

※2 負担付遺贈……受遺者が遺贈を受けるのと引き換えに、その受遺者に一定の義務を負担させること

杉村政昭

ファイナンシャルプランナー

宅地建物取引士

不動産鑑定士