今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）の5日に放送された第115回の平均世帯視聴率が17・4％（関東地区）だったことが8日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は9・6％だった。番組最高は第68回の17・8％。

朝ドラ112作目で、「アンパンマン」の生みの親、漫画家やなせたかし（本名・柳瀬嵩）さんと小松暢さん夫妻の半生がモデルの物語で、戦前、戦中、戦後の時代を生き抜き、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」を生み出すまでの愛と勇気の物語を描く。

主題歌はRADWIMPSの「賜物」（たまもの）。語りはNHK林田理沙アナウンサーが務める。

あらすじは、蘭子（河合優実）が柳井家に草吉（阿部サダヲ）を連れてくる。久々の再会に大喜びののぶ（今田美桜）たち。そのころ、手嶌（眞栄田郷敦）の仕事場を訪れていた嵩（北村匠海）は、映画の主人公について考えながら草吉を思っていた。帰宅後、家に草吉が来ていたと聞いて驚く嵩。1カ月後の8月15日。それぞれが黙とうをささげる中、嵩は決意する。戦争で心に傷を負ったみんなの心のトゲを抜いてあげたいと、のぶに話す。