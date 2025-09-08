東京農業大学の応援団が、五泉市で夏合宿を行っています。6日は、練習の成果発表会が開かれました。



五泉市での合宿には、学ラン姿で応援の指揮を執る応援団リーダー部の14人が参加しています。成果発表会では、箱根駅伝などで披露される伝統の『大根踊り』も披露されました。



■応援団OB(30代)

「大根踊りを見ると、卒業してもわくわくする。農大OBでよかった、誇らしかった。」



■観客(90代)

「我々も元気もらった、本当にすごかった。」



■東京農業大学 内田浩輔リーダー部長

「ごはんも美味しくて、おそらく体も一回り大きくなったので五泉市に合宿にきてよかった。」



8日には、県庁でも応援を披露する予定です。