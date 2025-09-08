【Red Bull BC One セブン-イレブン限定キャンペーン】 購入期間：9月10日～9月23日 応募期間：9月25日まで

レッドブル・ジャパンは、「Red Bull BC One セブン-イレブン限定キャンペーン」を全国のセブン-イレブンにて9月10日より実施する。

本キャンペーンは、11月9日に東京・両国国技館にて開催される1on1ブレイキンバトル「Red Bull BC One World Final Tokyo 2025」を記念して実施されるもの。対象商品をセブン-イレブンで購入すると、「Red Bull BC One World Final Tokyo 2025」への特別招待券や、格闘ゲーム「ストリートファイター6」とのコラボアパレルなど豪華賞品が当たる。

コラボアパレル景品は、ジェイミーが普段持っている瓢箪ではなく、レッドブル・エナジードリンクを持っている様子を「ストリートファイター6」開発チームが描き下ろしたデザインとなっている。

また、期間中に対象商品を2缶購入すると、Red Bull BC Oneと、「ストリートファイター6」コラボ限定のトレーディングカード（全8種）がプレゼントされる。

□「Red Bull BC One セブン-イレブン限定キャンペーン」のページ

「Red Bull BC One セブン-イレブン限定レシートキャンペーン」概要

購入期間：9月10日～9月23日

応募期間：9月25日まで

※一部店舗では在庫切れやお取り扱いがない場合がございます。予めご了承ください。

※商品のパッケージは予告なく変更となる場合がございます。

【対象商品】

レッドブル・エナジードリンク 250ml(※デザイン缶含む） レッドブル・シュガーフリー 250ml(※デザイン缶含む） レッドブル・エナジードリンク パープルエディション 250ml レッドブル・エナジードリンク グリーンエディション 250ml レッドブル・エナジードリンク 355ml レッドブル・エナジードリンク 473ml

【応募方法】

1. 全国のセブン-イレブンで対象商品を購入 2. レシート記載の応募ページよりシリアルナンバーを入力して、応募用のポイントを貯める 3. 各賞品の応募に必要なポイントが貯まったら応募可能 【キャンペーン賞品】

A賞：Red Bull BC One World Final Tokyo 2025 ご招待＆特別体験（応募必要ポイント：10 ポイント/当選人数：10組20名）

B賞：Red Bull BC One × ストリートファイター6 コラボジャケット（応募必要ポイント：7ポイント/当選人数：60名様［各20名］）

C賞：Red Bull BC One × ストリートファイター6 コラボパーカー（応募必要ポイント：5ポイント／当選人数：120名［各60名］）

対象商品２缶購入でトレーディングカードが全員に当たるキャンペーンも同時実施 ※なくなり次第終了

【Red Bull BC One 限定デザイン缶】

レッドブル・エナジードリンク 250ml 198円

レッドブル・シュガーフリー 250ml 198円

(C)CAPCOM