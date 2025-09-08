元AKB48でシンディーこと、タレントの浦野一美（39）が8日までに、自身のSNSを更新。第2子を出産したことを報告した。

今年6月に直腸膣瘻（ちつろう）にり患したことを公表していた浦野はインスタグラムやブログで「私事ではございますが、この度、無事に第二子となる女の子を出産いたしました」と報告。「退院のタイミングで自宅に戻れず、急遽、産後ケア施設で過ごすことになったためご報告が遅くなりました。施設の皆様のご配慮にも心より感謝申し上げます」とつづった。

さらに「年齢や既往歴のこともあり、今回は帝王切開での出産となりました」と明かし、「直腸膣ろうの公表から今日まで、多くの方に温かい励ましをいただき 時には同じ病気や治療を控えた方からの切実なお声も届きました。時に心ない言葉に揺れることもありましたが、それ以上に『勇気をもらえました』という声に私自身が支えられてきました」と吐露。

「当時の自分には想像もできませんでしたが、今こうして新しい命を迎え、家族がさらに賑やかになったことを心からありがたく思っています」と思いをつづり、「これからも一歩ずつ、家族と共に歩んでいきたいと思います。どうか温かく見守っていただけましたら幸いです」と結んだ。

浦野は22年5月に行われたAKB48の3期生15周年特別公演で一般男性との結婚をサプライズ発表。23年7月に第1子妊娠を発表、同10月に第1子女児を出産した。また、今年6月には「産後一万人に1人の病気（産後の後遺症）」として直腸膣瘻にり患したことを明かし、8月2日には完治と第2子妊娠を公表していた。