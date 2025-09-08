武尊＆川口葵、夫婦そろって初公の場で「あーん」 サプライズウェディングケーキで初入刀
格闘家の武尊（34）と俳優の川口葵（26）が8日、都内で行われた鳥取県「ベストペア（＝梨）」任命式に出席。7月29日に結婚を発表して以来、夫婦そろって初の公の場となった。
【写真】素敵すぎ！川口葵から大きなスプーンで「あーん」をされる武尊
この日は、東京・とっとり・おかやま新橋館で4日から開催される『とっとり梨フェア』のPRで登壇。鳥取県米子市出身で「とっとりふるさと大使」を務める武尊は大の梨好き。川口にも鳥取の梨を好きになってもらおうと、夫婦そろって、梨をイメージしたカラーのファッションに身を包み、応援に駆けつけた。2人は緊張の面持ちながらも、ときに目を合わせ、幸せオーラを振りまいた。
イベント中盤には、サプライズウェディングケーキが登場。鳥取県の平井伸治知事からの「K-1は“結婚ナンバーワン”ですね。結婚おめでとうございます」という祝福の言葉に笑顔を見せた2人。まだ挙式していない2人にとって、はじめてのケーキ入刀を行った。
さらには、川口からの「あーん」も披露。減量中だという武尊は、鳥取の梨がふんだんに使われたケーキから、梨とクリームを「少しだけ」とリクエストしたが、渡されたスプーンが大きかったことで、思いの外量が多くなってしまった。武尊は「ちょっと多いですけど、シナモンが上にかかっててめちゃくちゃ合います」とうれしそうに話した。
武尊と川口は、7月29日にSNSを通じ結婚を発表。武尊は、自身のインスタグラムで「格闘枝という一人で戦うスポーツを小さい頃からやってきましたが、自分の為だけじゃなく誰かの為に戦う強さと誰かに支えられることで、人間としても格闘家としても、もっと強くなれることを彼女と出会って知ることができました」、「なのでここからの現役の格闘家としての最後の時間は、夫婦として支えてもらいなから悔いの残らないように全力で戦い抜きたいと思っています。今後とも夫婦共々変わらぬ応援をして頂けたら嬉しいです。これからもよろしくお願い致します」とつづった。川口は、同日に自身のXで2ショット写真を添えて「これからは夫婦支え合いながら、より一層お仕事に全力で向き合ってまいります。今後とも変わらぬ応援をよろしくお願いいたします」と呼びかけていた。
