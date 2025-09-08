フリーアナウンサー有働由美子は7日夜、自身がMCを務めるテレビ朝日系「有働Times」（日曜午後8時8時56分）に出演。この日、石破茂首相が電撃的に辞任を表明したことをめぐり、石破政権でもなかなか進まなかった「政治とカネ」問題について、ゲストの政治ジャーナリスト田史郎氏の主張に、納得できないような反応をみせるひと幕があった。

番組では冒頭から、石破首相の辞任会見の様子やこの日の電撃辞任表明に至るまでの舞台裏、今後の展開について詳報。田氏と、番組コメンテーターを務める同局政治部官邸キャップ千々岩森生氏が解説した。

その中で有働は、「国民目線で言うと、前回（今年7月）の参院選で15年ぶりに投票率が50％を上回って、今の苦しい生活どうしてくれるのという。給付や高校無償化、ガソリン税（暫定税率廃止）。（与党は）進めてくれるのかと思ったら、自民党のゴタゴタをずっと見せられているという感じになっている」と、「石破おろし」のおかげで国民が求める物価高対策などが一向に進んでいない現実に苦言を呈し「だれが（次の総裁に）なれば、政策が前に進むんですか」と田氏に問うた。

これに対し、田氏は「野党と話ができる人じゃないといけませんよね。少数与党ですから。そういう意味では進次郎さんの方がやや優位ではないかと思います」と述べ、現在名前が浮上している「ポスト石破」の中で、小泉進次郎農相（44）の名を上げた。

これに対し有働は「『政治とカネ』の問題って、総裁が替わったらちゃんとやれるんですか？」と更問い。これに田氏は「何をやったら政治とカネの問題が解決したといえるのか、と言うのが分からないわけですよ」と、持論を展開。有働は「そこの説明も非常にクリアじゃないから、国民は何も進んでいないんじゃないのというふうに思うわけですよね」と、不満そうに口にした。

すると田氏は「たとえば企業・団体献金の公開性を高める。あるいは、禁止する。そうすると政治とカネの問題の不信感が解消できるかというと、これをやったとしても不信感は解消できないのではないかと思う。何か、こびりついているようなもので、なかなか問題解決という策がないのが、政治とカネの問題じゃないかなと思います」とかわした。

有働から「でも、（自民党は参院選総括で）『解党的出直し』をするって言ったわけじゃないですか そこは？」と、参院選大敗の要因の1つとなった裏金問題について今後どう対応するのかという素朴な疑問を突きつけられた田氏は「そこは、つらいですよね。はい」と笑いながらはっきり答えず、有働は「つらい…ですかね。つらい…」と、納得していないような口調で答えた。

千々岩氏が助け舟を出すように「企業・団体献金でいくと1つ興味深いのは、連立の組み替えの話が出ましたが、維新は企業・団体献金は禁止。政策的に自民党と維新は似ているところがありますが、ここが恐らく、最大のネックの1つになるのではないか」と指摘。有働が「それは、どちらかが折れるか、合わせにいくということじゃないと、安定した連立にはならないですよね」と指摘すると、千々岩氏は「それか、まあ、大人の玉虫色にするか…」と答えた。

有働はやや声を強めて「それが、だって、みんな政治不信だから、前回の選挙もあったわけですよね。そこは自民党のみなさまは覚悟はあるんでしょうか」と述べたが、田氏は「（自民党の連立問題で）維新については大事なことは3つで、副首都構想、社会保険料を下げる、憲法改正。それについては自民党はのみやすい。（維新に）政治とカネを禁止しろと言われたら（自民は）なかなかのめなくて『公開性を高めましょう』という議論になると思います」。有働は「うーん」と応じるにとどめた。