ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î£²ÂÇÀÊÏ¢È¯¤ÇÏ¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡ÖºÇ½é¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¸Æü¡Ë¤ËÅ¨ÃÏ¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¤Ç¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ë£µ¡½£²¤Ç¾¡¤Ã¤ÆÏ¢ÇÔ¤ò£µ¤Ç»ß¤á¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬ÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤ò´Þ¤à£²ÂÇÀÊÏ¢È¯¡£¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤Ï£±£¶¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢£²°ÂÂÇ£²ÂÇÅÀ¡¢ÀèÈ¯¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óº¸ÏÓ¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬£¶²óÅÓÃæ£´°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¡¢£¸»°¿¶£±»Íµå¤Î¹¥Åê¤Ç£±£°¾¡ÌÜ¡Ê£²ÇÔ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¢¥í¥Ö¥ì¥¹¥¡¼¤¬£·¡¢£¸²ó¡¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤¬£¹²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡½¡½º£Æü¤Ï²¿¤¬°ã¤Ã¤¿¤Î¤«
¡Ö²¿¤¬°ã¤Ã¤¿¤«¡©ºòÆü¤Î»î¹ç¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿»þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬ºÇ½é¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¤Î³èµ¤¤â¸«¤¨¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤ÏºòÌë¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡Ê¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡Ë¤Ï¥è¥·¥Î¥Ö¤Î»Ä¤·¤¿Î®¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¶¥¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¡£Á´Éô¤Îµå¼ï¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥Ù¥¹¥È¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Áê¼ê¤Ï¿Ä¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤º¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¡££¶²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¤¹¤Ù¤ÆÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡¡½¡½¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤âº£Æü¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤è¡£º£¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤äÆÃÄê¤ÎÁª¼ê¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢¤É¤¦±þ¤¨¤ë¤«¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¡£¥¨¥É¥¬¥ë¥É¡Ê¥¨¥ó¥ê¥±¥¹¡Ë¤Ï±¦ÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ®µå¤ò£´µåÂ³¤±¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤Ï²ó¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥í¥Ö¥ì¥¹¥¡¼¤¬£²¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÍÞ¤¨¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê¸°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Î²ó¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥¼¥í¤òÊÂ¤Ù¤Æ£¹²ó¤ËÅÏ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ê¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤ò¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤é¤»¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Èà¤ËÄù¤á¤òÇ¤¤»¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡×
¡¡¡½¡½½Õ¤Ë¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¬£¹·î¤Î»î¹ç¤òÄù¤á¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¿®¤¸¤¿¤«
¡Ö¿®¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Í¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬Ìîµå¤Ç¡¢Ä¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ï¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤·¡¢ËÜÅö¤ËÆ¬¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢ÊÙ¶¯Ç®¿´¤Ç¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¡£Èà¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»î¹ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¤â¤Î¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£¥¨¥É¥¬¥ë¥É¤Ï¤³¤³¿ô»î¹ç¤ËÈæ¤Ù¤ë¤Èº£Æü¤Ï¾¯¤·µÞ¤®µ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¡£¥í¥Ü¡Ê¥í¥Ö¥ì¥¹¥¡¼¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó£Ä£Ã¤Ç¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤È¤Î£±Àï¤«¤é¡¢ÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«¿®¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤¬¤¤¤¤¡£º£Æü¤â¥Ù¥ó¡Ê¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¡Ë¤¬Èà¤é¤ò¤è¤¯¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡¡½¡½¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ò¸òÂå¤·¤¿ÍýÍ³
¡ÖÈà¤Ë¤Ï¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¿¤·¡¢Èà¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ»î¹ç¤Ë»Ä¤ê¤¿¤¬¤ë¥¿¥¤¥×¡£¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄÌ¤ê¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤ÀèÈ¯¤Î°ì¿Í¡£Èà¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êÍê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Ç¤âº£Æü¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ò¥Ã¥È¡¢´Å¤¤ÊÑ²½µå¡¢¤½¤ì¤«¤éÆóÎÝÂÇ¤¬½Ð¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÈà¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¸å¤í¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ë¤â»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤ËÈà¤Ë¤â¤¦£±ÅÀ¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï·ù¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤ÎÈà¤Î»È¤¤Êý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢Èà¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤½¤¦¤·¤¿¡£Èà¤ÏÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤À¡×
¡½¡½¥Ó¥Ã¥°£³¡Ê¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡Ë¤¬Âç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£æÆÊ¿¤Ï£µ²ó¤â½ÐÎÝ¤·¤¿¤·¡¢¥à¡¼¥¡¼¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤¬¿¶¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎÂÇÀÊ¤â¤â¤¦£±ËÜ½Ð¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ì¥Ç¥£¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î²¼°ÌÂÇÀþ¤âº£Æü¤Ï¤¤¤¤»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡¡½¡½Ï¢ÇÔ¤ò»ß¤á¤¿Àª¤¤¤òÂ³¤¯¤È»×¤¦¤«
¡Ö¥í¥Ã¥¡¼¥º¤È¤ÏºÇ¶á¤âÂÐÀï¤·¤Æ¸þ¤³¤¦¤Ç£²¾¡£²ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£Áê¼êÅê¼ê¿Ø¤Ï¸«¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÌÀÆü¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥Þ¥ó¥·¡¼¡Ë¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤Ï½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢º£¤³¤½²ÃÂ®¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¿ôÆü¤Î¹¶·â¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¡¢À¾³¤´ß¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ÇÎ®¤ì¤òÎÉ¤¯¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡½¡½¥·¥ê¡¼¥ººÇ½é¤Î£²»î¹ç¤òÍî¤È¤·¤¿¸å¡¢¤³¤Î¾¡Íø¤Î°ÕÌ£¤Ï
¡Ö¶Ã¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¡£¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°¤ò¸þ¤¤¤Æà»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤ó¤Àá¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤Þ¤À¼«¿®¤¬¤¢¤ë¾Úµò¤À¤È»×¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ä¥à¡¼¥¡¼¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¡×