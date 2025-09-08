ベッセント米財務長官 24年の米雇用者数は80万人下方修正の可能性 あすBLS改訂 ベッセント米財務長官 24年の米雇用者数は80万人下方修正の可能性 あすBLS改訂

ベッセント米財務長官は2024年の雇用者数は80万人下方修正される可能性があると述べた。



ベッセント氏は、数値は正確ではない、適切に収集されていないと金曜日に発表された弱い雇用統計を批判した。経済データはインフレ上昇と労働市場の弱体化を示しているが、ベッセント氏は現実はまったく逆だと主張。トランプ氏の政策が定着するにつれて米経済は第4四半期までに急成長すると述べた。



あす公表される米国の雇用者数年次改定（2024年4月-2025年3月）で大幅な下方修正となれば9月50bp利下げ期待と同時に米景気減速懸念が一段と高まるだろう。市場では40万人から68万人の下方修正が予想されている。ゴールドマンサックスは最大で2010年以来最大となる95万人減少の可能性を指摘。ベッセント米財務長官は80万減少と見ている。

