通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９％台後半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.73 8.06 7.37 7.20
1MO 10.07 7.65 7.73 7.32
3MO 9.81 7.43 8.05 7.75
6MO 9.75 7.37 8.40 7.87
9MO 9.69 7.38 8.65 8.02
1YR 9.70 7.42 8.87 8.17
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.95 7.89 7.66
1MO 8.64 8.37 7.64
3MO 9.18 8.54 7.61
6MO 9.43 8.83 7.74
9MO 9.67 9.09 7.87
1YR 9.83 9.30 7.96
東京時間10:51現在 参考値
米雇用統計をこなし、短期ボラは少し落ちている
1WK 9.73 8.06 7.37 7.20
1MO 10.07 7.65 7.73 7.32
3MO 9.81 7.43 8.05 7.75
6MO 9.75 7.37 8.40 7.87
9MO 9.69 7.38 8.65 8.02
1YR 9.70 7.42 8.87 8.17
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.95 7.89 7.66
1MO 8.64 8.37 7.64
3MO 9.18 8.54 7.61
6MO 9.43 8.83 7.74
9MO 9.67 9.09 7.87
1YR 9.83 9.30 7.96
東京時間10:51現在 参考値
米雇用統計をこなし、短期ボラは少し落ちている