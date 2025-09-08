　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　9.73　8.06　7.37　7.20
1MO　10.07　7.65　7.73　7.32
3MO　9.81　7.43　8.05　7.75
6MO　9.75　7.37　8.40　7.87
9MO　9.69　7.38　8.65　8.02
1YR　9.70　7.42　8.87　8.17

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.95　7.89　7.66
1MO　8.64　8.37　7.64
3MO　9.18　8.54　7.61
6MO　9.43　8.83　7.74
9MO　9.67　9.09　7.87
1YR　9.83　9.30　7.96
東京時間10:51現在　参考値

米雇用統計をこなし、短期ボラは少し落ちている