竜巻のように巻き起こって、そして去っていったあの騒動は、一体何だったのだろうか?

ミュージシャン・小山田圭吾に関する情報は、「過去の障害者いじめにより、東京オリンピック・パラリンピックの音楽担当を辞退した人」と上書きされたまま、多くの人の中でそこで止まっている。

「そういえば、あの時のあれは」

と振り返ることもなく、世の中は次々と巻き起こる炎上に忙しい。

【写真】小山田とコラボした13人の作家たち 東京展の模様 ほか

これは、彼ひとりの問題なのだろうか？

2025年7月23日、知的障害のあるアーティストたちの表現を軸に、小山田圭吾がコラボした楽曲「Glow Within」がリリースされた。アーティストたちが日々のルーティンの中で生み出すさまざまな音や声をもとに、小山田圭吾（Cornelius）が作曲した。マジックのキュッキュッという音、キャップの落ちる音、折り紙を折る音、制作時の歌うような声、それらが軽やかにリズムを打って音の波に乗る。13人のアーティストの制作風景もMVにぎゅっと詰まっている。

輪島貫太と正面から向き合う小山田

小山田にこの楽曲の依頼をしたのは、ヘラルボニーだ。

ヘラルボニーとは、障害のあるアーティストのアート作品を軸にIPビジネスとして展開しているクリエイティブカンパニーである。「かわいそうな人たちを支援するために買おう」という商品ではなく、「多少高いけど欲しいから思い切って買っちゃおう」と思われるクオリティの高い商品を作り、ビジネスとして成立させている。

起業したのは一卵生兄弟の二人。四つ上の兄は、重度の知的障害を伴う自閉症と診断されている。兄と暮らす自らの経験から「障害」を新しい価値観で捉え直し、主に知的障害のあるアーティストの作品をプロダクト化している。しかしビジネスに加えてインパクトがあるのは、人々が無意識にタブー視しているその中に、真っ向から切り込んでいくスタイルとメッセージ性である。

今回のプロジェクトにもその特徴がよく表れている。ヘラルボニー代表取締役Co-CEOの松田崇弥は小山田圭吾の炎上に関して、こうnoteでつづっている。

これは、彼ひとりの問題なのだろうか？

これは、彼ひとりの問題ではないはずだ。

「障害は、欠陥だ」「障害者は、哀れだ」

そんなこの国の空気を止めなければ、障害の未来は変わらない。

（2021年7月23日のnoteより）

さらに、楽曲リリース直後にはこう述べている。

人生を摘み取る「一発アウト社会」に対する警鐘でもあり「人は変われる」という希望を、音楽という形で世に投げかける楽曲の形をした問題提起でもあります。

（2025年7月28日のFacebookより）

小山田圭吾さんに直接会う機会を作って

一方で、音源を提供する本人や家族たちはどう感じたのだろうか。取材し、直接お話を伺った。

「また炎上するのではないか」

「何もわざわざ掘り返しに行かなくても」

「実際いじめられた経験のある人は、辛かった記憶を思い出すかもしれない」

「自分が参加するならまだしも、自分で判断できない娘を参加させていいのだろうか」

家族には多くの葛藤があった。その中で音源を提供した輪島貫太（19）本人ははっきりと言い切った。

「僕はいいと思いました。僕は東京オリンピックが本当に楽しみでした。でもいろんなことがあって、がっかりしました。そのことがずっと心に引っかかって、そのことを何年間もずっと考えていました。だから、小山田さんに会いたいと思いました」

輪島貫太は一つ気になることがあると、とことん考え続ける。これは自閉症の特性の一つでもある。気になることに関して長く集中力を保つことが、特有の作風へとつながってもゆく。東京オリンピックもずっと楽しみに考えていたことの一つで、それは絵にも表現されていた。

アーティスト側の家族は小山田とのコラボへの参加を承諾するにあたって、一つの条件をヘラルボニーに提示した。

「アーティスト本人が小山田圭吾さんに直接会う機会を作ってほしい」

参加アーティストの一人fuco:（24歳）の母親・瀬戸口庸子はその理由をこう語った。

「もし、このプロジェクトに参加することによって問題が起こった時、ヘラルボニーのせいにしたくなかったんです。直接小山田さんに会って、周りの人に自分の言葉で感じたことを伝えられるようにしたかった。そしてfuco:が小山田さんと会って、楽しい時間が過ごせればそれでOKだと思いました」

自分がやったように書かれてしまった

ヘラルボニーからの依頼を受けて、小山田は岩手県のるんびにい美術館を訪れた。ここには障害のあるアーティストたちの作品が展示されている。ヘラルボニーが起業するきっかけを与えた美術館でもある。2階はアトリエになっていて、小山田はヘラルボニーと共にここを訪れ、アーティストの声に耳を傾け、ひとつひとつの作品に目を凝らした。

そして楽曲の制作に取り掛かった。

ところで、オリパラ時に小山田圭吾が炎上した「障害者いじめ」は本当だったのだろうか？

当時最もSNSで拡散され、そして人々に嫌悪感を抱かせたのは、音楽雑誌『ロッキング・オン・ジャパン』（1994年1月号）に掲載されたくだりである。

オリパラ辞退時の小山田の言葉には「事実と異なる内容も多く記載されておりますが」とされつつも、具体的な箇所が指摘されておらず、全体を認めて謝罪、という印象で終わった。

昨年、『小山田圭吾 炎上の「嘘」東京五輪騒動の知られざる真相』中原一歩（文藝春秋）が出版された。小山田本人への長時間にわたるインタビューと、問題の現場に居合わせた複数人からの取材からなる、一次情報を含んだ貴重な一冊となる。

この書籍によれば、騒ぎの核となった発言は小山田が目撃談として語ったことを、自分がやったように書かれてしまった、ということである。つまり、炎上の元になるこの部分こそが事実とは異なる、ということが証言からも明らかになってきている。

ではなぜ訂正・抗議をしなかったのだろうか？

書籍からにじみ出ているのは、小山田自身は本当に自分がやったかどうか、そのこと以上に、

「あの時、なんで、やってもいないいじめをおもしろおかしく、ネタのように語ってしまったのか」

という悔恨と、語ってしまった自分自身に対する責任感である。

最も嫌悪感を抱かせるくだりの部分は事実ではないにしても、遊びの範疇を超えたいくつかのいじめに相当する内容は、小山田自身も自分がしたことだと認めている。そして語られた本人や家族の気持ちを思うと小山田を擁護するつもりはないが、フェアな目線で改めて情報に触れようとするならば、小山田の同級生のこの証言にも目を通さねばならない。

次に登場する沢田君（仮名）は、雑誌『クイック・ジャパン』の中に登場する知的な障害のある同級生である。



「小山田君は沢田君（仮名）と仲がよかったというか、彼の面倒を見ていた感じでした。別に四六時中、一緒にいるとかそういうことではなかったし、学校の外で遊ぶとかはない。特に小山田君の高校時代は音楽一色で、いつも尖った服を着て、近寄りがたいオーラを出していました。でも多くの人が沢田君に対して素通りするなか、小山田君は違っていた」（『小山田圭吾 炎上の「嘘」』より）

小山田圭吾とは、いったいどういう人物なのだろうか。実際、障害のある人たちと、どのように接するのだろうか。

そして障害のあるアーティストたちとの対面

7月24日、完成した楽曲「Glow Within」を記念して、都内のHERALBONY LABORATORY GINZA（ヘラルボニー ラボラトリー ギンザ）では「Glow Within-Corneliusと13人のアーティストの声」の展示が行われた。初日は報道陣が入り、音源を提供した13人のアーティストのうちの6人も参加していた。アーティストには一人ひとりブースが当てがわれ、その場で制作できるように机と椅子が配置されている。机にはアーティストの解説が記されていて、いつでも制作できるように画材も準備してあった。椅子は本人が普段使っているものを再現してある。なるべく普段通りにいられるようにとの工夫である。午前中、三回に分けて取材陣が入り、その間アーティストや家族、付き添いの人たちは気ままに過ごしていた。用意された机の上で制作をする人もいれば、いつも通りにイヤフォンで音楽を聴いている人、自分の作品を周りの人に自慢する人、様々である。

取材が終わり報道陣が去った午後一時に、小山田圭吾率いるCornelius制作チームがギャラリーに入ってきた。

会場に緊張感が走るのは、著名人であること、そしてそれ以上にこの企画の趣旨そのものが緊張をはらんでいるからだ。

ヘラルボニーの挨拶に続いて、小山田が紹介され、その後アーティスト一人ひとりが自己紹介をした。

小山田は一人ひとりの紹介に、静かに耳を傾けていた。

一通りの自己紹介が終わった後、

「小山田さんに何か聞きたいことがあったら聞いてくださいね」

というヘラルボニーからの言葉があった。

その日参加していた輪島貫太がスッと手を上げた。そして二、三歩進んで小山田の方に歩み寄った。まるで二人が舞台の上で向き合って立っているような構図である。

「本当にいじめをしたんですか？」

会場の空気が一瞬で凍りついた。小山田サイドの関係者、その場にいた大人全てが息を呑んだ。小山田はポケットに入れていた手をスッと出して姿勢を正し、貫太の目を見て、

「本当のことと、そうでないことがあります」

と答えた。

「オリンピックの担当を辞めて、どう思っていましたか？」

貫太はずっと心に背負っていた荷物を下ろすように、一つずつ質問していった。

小山田は質問に対して考えながら、貫太にわかりやすい言葉を選んで、ゆっくりと答えていった。

「オリンピックの時は、辛い思いをしたけど、自分を見つめ直すきっかけにもなったし、自分を変えるきっかけにもなりました」

「今は、どう考えていますか？」

「今はもう、気にしていないし、新しいことに取り組んでいます。ヘラルボニーさんと曲を作る今回のことも、楽しかったし、いいきっかけになりました」

全ての質問を終えてしばらくの沈黙の後、貫太は言った。

「小山田さんは音楽をがんばってください、僕は絵を頑張ります。お話しできて良かったです」

小山田は照れたように笑った。どこからともなく拍手が湧いて、場の空気が一転した。

『寛容』という言葉がそこにあった

この光景を見ていた貫太の父親・輪島裕之はこう語っている。

「世の中に、今、足りないモノがそこには生まれていました。そう、『寛容』という言葉がそこにありました。なんだろうか？ これでいいのだ、と思った」

その後はまたそれぞれ気ままに過ごす時間に戻っていった。

貫太以外のアーティストたちは小山田がミュージシャンだという認識もない。その他大勢の中の一人である。その他大勢の中の一人として、自分の作品を自慢して見せたり、自分が着ているTシャツを見せたり、それぞれにやり取りをしていた。

小山田は話しかけられると、フラットに会話をしていた。そこには「障害者だから」という垣根はない感じだった、とその場にいた人たちは語る。途中、遠方から参加していたアーティストたちは一人、二人と早めに帰っていった。小山田は最後まで会場にいて、みんなとの時間を過ごしていた。

＊本文中、敬称略

【展覧会情報】

「Glow Within -Corneliusと13人の作家の声-」

会期：2025年8月30日（土）〜9月26日（金）

時間：10:00〜19:00

場所：HERALBONY ISAI PARK（岩手県盛岡市菜園1丁目10-1 パルクアベニュー川徳 1階）

休館日：カワトク休館日に準ずる

入場料：無料

※会期中、作品の入替えあり

取材協力：輪島貫太、輪島裕之、瀬戸口庸子、株式会社ヘラルボニー

参考文献：『小山田圭吾 炎上の「嘘」東京五輪騒動の知られざる真相』中原一歩（文藝春秋）、『小山田圭吾の「いじめ」はいかにつくられたか 現代の災い「インフォデミック」を考える』片岡大右（集英社新書）、『異彩を、放て。: 「ヘラルボニー」が福祉×アートで世界を変える』松田崇弥・松田文登（新潮社）

土居彩子（どい・さいこ）

1971年富山県生まれ。多摩美術大学芸術学科卒業。棟方志功記念館「愛染苑」管理人、南砺市立福光美術館学芸員を経て、現在フリーのアートディレクター。

デイリー新潮編集部