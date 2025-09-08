【テクトツゥーウェイRO】 9月29日発売 価格：2,750円

（左より）ダークブラック、グラファイトブラック、ネイビーブラック、メタルシルバー、メタルホワイト

ゼブラは、製図用シャープペン「テクトツゥーウェイRO（アールオー）」を9月29日に発売する。価格は2,750円。

製図ペン「テクトツゥーウェイ」は2007年に発売した製図用シャープペン。スタイリッシュなデザイン性と、振って芯が出るフリシャ機能、フリシャ機能をロックできる機能、低重心で安定した筆記ができる点で人気を博している。

「テクトツゥーウェイRO」は、落ち着いた軸色、さりげないロゴ印刷、マットな質感を基調にした上質感のあるデザインにアップデートされている。

金属のグリップ部分には細かい凹凸のローレット可能が施されているので、指が滑りにくくしっかりと握ることができる。また従来品にはなかった下軸一体構造で先端のゆるみを解消し、筆記時の安定感を高めている。

「テクトツゥーウェイRO」商品概要

価格：2,750円

芯径：0.5mm

替え消しゴム：ゼブラAタイプ

軸色：ダークブラック、グラファイトブラック、ネイビーブラック、メタルシルバー、メタルホワイト

ローセット加工されたグリップ

先端がゆるまない下軸一体構造

上質感のあるデザイン