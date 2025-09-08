ユーロバスケット2025のラウンド16で敗れた8チームの最終順位が決定
8月27日に幕を開けた「FIBAユーロバスケット2025」は、グループフェーズを勝ち上がった16チームによる一発勝負の決勝トーナメントがスタート。ラウンド16で8試合が開催され、今大会のベスト8進出チームが決定した。
このラウンド16では、優勝候補の一角セルビア代表、前回の2022年大会で銀メダルを獲得したフランス代表が敗れるなど波乱も起きた。オフィシャルバスケットボールルールによって決定した、敗れた8チームの今大会順位は下記のとおり。
◆■FIBAユーロバスケット2025 ラウンド16敗退国の最終順位
９位 フランス代表（＋70／4勝1敗／グループD1位）
10位 セルビア代表（＋66／4勝1敗／グループA2位）
11位 イタリア代表（＋63／4勝1敗／グループC2位）
12位 ラトビア代表（＋28／3勝2敗／グループA3位）
13位 ボスニア・ヘルツェゴヴィナ代表（±0／3勝2敗／グループC3位）
14位 イスラエル代表（＋16／3勝2敗／グループD4位）
15位 ポルトガル代表（－53／2勝3敗／グループA4位）
16位 スウェーデン代表（－15／1勝4敗／グループB4位）