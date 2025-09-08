10月よりテレビ朝日系で放送がスタートする、Snow Manの岩本照が主演を務める金曜ナイトドラマ『恋する警護24時 season2』に成海璃子が出演することが決定した。

参考：Snow Man 岩本照×白石麻衣『恋する警護24時』続編放送へ 10月より金曜ナイトドラマ枠で

『恋はつづくよどこまでも』（TBS系）、『着飾る恋には理由があって』（TBS系）、『ペンディングトレイン―8時23分、明日 君と』（TBS系）などの金子ありさが脚本を手がけ、2024年1月期にオシドラサタデー枠で放送された考察系アクションラブコメディ『恋する警護24時』。約1年半の時を経て、season2として金曜ナイトドラマ枠でカムバックを果たす。

成海が演じるのは、岩本演じる無骨でストイックなボディガード・北沢辰之助の新たなバディとなる凄腕女性ボディガード・三雲千早。三雲千早は、ボディガード会社「コ・アラセキュリティ」に所属していたボディガードで、高い警護スキルを持つリーダー格。辰之助が所属する「RACCO警備保障」と合併することになり、「ラッコアラ警備保障」として辰之助と共に新警護チームで働くことになるのだが、方針が異なる辰之助になにかと意見し、事あるごとに衝突。さらに、かつてリーダーを担っていたプライドからか、辰之助がリーダーとして下す決断にも反発するなど常に一触即発状態で、辰之助率いる新警護チームは前途多難な予感。しかし、千早が対立する背景には、何やら理由がありそうで……。一方で、ぶつかり合いながらも仕事で辰之助とタッグを組み、チームの仲間として四六時中一緒に過ごすことになる。白石麻衣演じる弁護士・岸村里夏がイギリス・ロンドンに留学して辰之助と時差のある遠距離恋愛をする中、千早の存在が辰之助と里夏の恋にどんな影響を及ぼすのか。そして、辰之助と千早のバディはどうなっていくのか。

今作が初共演となる岩本と成海。岩本は成海について「言葉がなくても目線や表情で伝えられるような、鋭さやかっこ良さを持ち合わせたクールな女性という印象があります。色で例えるならば『水色』のようなイメージ」と印象を語りつつ、「三雲千早役を通してどんな姿を見せてくれるか、とても楽しみです」と期待を寄せる。一方、成海も「前作を拝見した影響かもしれませんが、（岩本さんは）寡黙で男らしい印象があります。実際にどんな方なのか、これからお会いするのが楽しみです」とコメント。また本作に出演することになり、成海はワクワクする一方で、「私はアクションの経験があまりないので、ボディガードとしてちゃんと人をガードできるのかなという一抹の不安もあります（笑）。先日、初めてアクション練習に挑んだのですが、初っ端から突き指をしてしまって…。でも、みなさんにご迷惑をかけないように、そして画面を通して見ていただく方に説得力が生まれるように、しっかり準備をして撮影に臨みたいと思います」と不安は抱きつつも気合は十分な様子。そして「何事にも楽しんで挑戦していきたい」と語る。

なお、TVerでは、2024年に放送されたseason1が期間限定で順次全話無料配信される。

●成海璃子（三雲千早役）season2から参加させていただくことに緊張もしていますが、私はこれまでシリアスな作品に携わることが多かったので、ポップな要素もあるこの作品に出演できることにワクワクしています。ただ、私はアクションの経験があまりないので、ボディガードとしてちゃんと人をガードできるのかなという一抹の不安もあります（笑）。先日、初めてアクション練習に挑んだのですが、初っ端から突き指をしてしまって…。でも、みなさんにご迷惑をかけないように、そして画面を通して見ていただく方に説得力が生まれるように、しっかり準備をして撮影に臨みたいと思います。主演の岩本さんは、前作を拝見した影響かもしれませんが、寡黙で男らしい印象があります。まだ直接お会いしたことはないので、実際にどんな方なのか、これからお会いするのが楽しみです。お仕事ドラマであり、恋愛ドラマでもあり、とてもバランスの良い見やすい作品だと思うので、多くの方に楽しんでいただけたらうれしいです。アクションシーンなど不慣れなこともありますが、何事にも楽しんで挑戦していきたいと思っています。

