『Spookiz』約5年ぶりの新作が公開決定！新ロゴ＆ビジュアル公開

世界で人気のキャラクター・アニメーションコンテンツ『Spookiz』（読み：スプーキッズ）が、約5年ぶりとなる待望の新作を公開することが決定した。

■待望の新作がハロウィン目前に公開決定

Spookizは、作品発表の基盤となっているYouTubeアカウント登録者数617万人（9月5日現在）、総再生回数31億回超え（9月5日現在）を誇る世界中にファンを持つ3DCGアニメーション。セリフのない非言語かつ1～3分の短尺のアニメーションとして、アメリカをはじめとして、日本を含むアジア、中南米、ヨーロッパ等々、世界中で絶大な人気を誇っている。

このたびSpookizの新作が、10月に公開決定。Spookizは過去に、Season1～4、Cookieシリーズ、映画『Spookiz: The Movie』と様々な作品を発表しているが、そのなかでも最新シリーズであるSeason4が2020年にスタートしてから約5年ぶりの新シーズンとなる、待望の新作だ。

また、併せてあらたなロゴとビジュアルも発表。

ロゴは、これまでのものを継承しつつも、メインキャラクターであるCula（キュラ）、Frankie（フランキー）、Kebi（ケビ）、Kongkong（コンコン）、Zizi（ジィジィ）の特徴がちりばめられ、個性豊かなモンスターたちがより際立つ仕上がり。

新ビジュアルは、生き生きとした表情に音楽の要素がちりばめられた、Spookizの明るさと楽しさを表現した一枚となっている。

Spookyな子どもたちが、まさにモンスターにぴったりのハロウィンにあわせて、あらたなストーリーの幕を開ける。

