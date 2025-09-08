ダンス＆ボーカルグループ・ELSEEメジャーデビュー決定！自主企画イベントでファンに報告

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ELSEE（エルシー）が今秋メジャーデビューすることを、渋谷duo MUSICEXCHANGEで開催された自主企画イベント『DANCE×５-DANCEQUINT-』Limited Liveに駆け付けたファンに向けて発表した。

■ELSEE（エルシー）とは

ELSEEはAKARI、KARIN、NANAMI、PONO、HINAの5人からなるダンス＆ボーカルグループ。メンバーのAKARIは、2019年～20年に開催されていたオーディション“Nizi Project”のファイナリストとしても知られており、2024年9月に「POW POW」をリリースしアーティスト活動をスタート。インディーズリリースで計3曲を発表後、10月9日にSony Music Labelsよりメジャーデビューすることを発表した。

■10月9日より配信スタートするメジャーデビュー曲「Wondrous」

10月9日より配信スタートするメジャーデビュー曲「Wondrous」（読み：ワンダラス）は、Giga & TeddyLoidによる「POW POW」以来ELSEEへの二度目となる提供楽曲。7日よりiTunes Store、Apple Music、Spotifyを対象とした予約注文がスタートしており、iTunes Storeでは応募者全員に「ELSEEメンバーからあなたへの限定メッセージボイス」、Apple MusicとSpotifyでは「Wondrousを世界最速で語る！限定動画」が特典となっている。

オフィシャルYouTubeでは、ライブ会場で公開されていた結成からメジャーデビュー決定までの道程をまとめられた映像が公開されている。

■リリース情報

2025.10.09 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Wondrous」

■関連リンク

ELSEE OFFICIAL SITE

https://www.elsee.jp

■【画像】ライブ写真

■【画像】「Wondrous」ジャケット他