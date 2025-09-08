¡ÖµÓ¤Ê¤Ã¤¬¡ª¡×¥é¥¦ー¥ë¤¬¡È¥È¥Ã¥×¥¹¥¤¥ó¡É¤Ç°µ´¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¶Ã¤¡õ¾Î»¿¤ÎÀ¼¡Ö¤Û¤ÜµÓ¡ÊË«¤á¤Æ¤ë¡Ë¡×¡Ö¸Ô²¼²¿¥»¥ó¥Á¤Ê¤ó¤À¡×¡Ö´é¾®¤µ¤¹¤®¡×
¥é¥¦ー¥ë¡ÊSnow Man¡Ë½é¤ÎÃ±ÆÈ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡ØRAUL: ON THE RUNWAY¡Ù¤¬¡¢9·î13Æü10»þ¤è¤êPrime Video¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È60ÉÃPR±ÇÁü¤¬¸ø³«¡£8·îË¿Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼èºà²ñ¤Î¥ì¥Ýー¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¡È¥È¥Ã¥×¥¹¥¤¥ó¡É¥³ー¥Ç¤Î¥é¥¦ー¥ë¡¿¥¢¥Ã¥×¡õ¥«¥á¥éÌÜÀþ¥·¥ç¥Ã¥È¡¿¡ØRAUL: ON THE RUNWAY¡Ù¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¿¡ÚÆ°²è¡Û¡ØRAUL: ON THE RUNWAY¡Ù60ÉÃPR±ÇÁü
¢£¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥·¥ó¥×¥ë¥³ー¥Ç¤Î¥é¥¦ー¥ë
Prime Video¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï¼èºà²ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¡£¥é¥¦ー¥ë¤¬Prime Video¤Î¥Þー¥¯¤¬µ¤µ¤ì¤¿¥¥åー¥Ö¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¤ä¤ä¥¦¥§ー¥Ö¤¬¤«¤Ã¤¿¹õÈ±¤ò¥»¥ó¥¿ーÊ¬¤±¤Ë¤·¤¿¥é¥¦ー¥ë¤Ï¡¢¥°¥ìー¤Î¥Ë¥Ã¥È¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤òÇö¿§¥Ç¥Ë¥à¤Ë¥¤¥ó¤·¡¢¥Á¥§ー¥ó¥Ù¥ë¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¤â¤¦°ìËç¡£¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡ØRAUL: ON THE RUNWAY¡Ù¤ÎÊ¸»ú¤òÎ¾¼ê¤Ç¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ýー¥º¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤ÏÇÛ¿®¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤¹¤ëÀ¼¤ÎÂ¾¡¢¥é¥¦ー¥ë¤Î°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¶Ã¤¤ò¾Î»¿¤ÎÀ¼¤â¡£¡Ö¤Û¤ÜµÓ¡ÊË«¤á¤Æ¤ë¡Ë¡×¡ÖµÓÄ¹¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡ÖµÓ¤Ê¤Ã¤¬¡ª¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÅ·ºÍ¡×¡Ö¸Ô²¼²¿¥»¥ó¥Á¤Ê¤ó¤À¡×¡Ö¤Ï¤¤¡¢Í¥¾¡¡×¡Ö´é¾®¤µ¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤ë¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡ª
¤Ê¤ª¡¢Storm FILM¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤ò¼ê¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤ë¥é¥¦ー¥ë¤Î¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¾Ð´é¤Ç±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡¢Î¾¼ê¤Ç¥¥åー¥Ö¤ò»ý¤Á¡¢¥«¥á¥é¤ËÈù¾Ð¤ß¤ò¸þ¤±¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÁ´3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ØRAUL: ON THE RUNWAY¡Ù¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¢£¡ØRAUL: ON THE RUNWAY¡Ù60ÉÃPR±ÇÁü
