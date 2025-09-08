TUY

台風16号(ターファー)

2025年9月8日9時50分発表　気象庁

8日9時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    強い
存在地域    南シナ海
中心位置    北緯21度10分 (21.2度)
東経112度05分 (112.1度)
進行方向、速さ    北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    975 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 110 km (60 NM)
15m/s以上の強風域    南東側 390 km (210 NM)
北西側 220 km (120 NM)

8日21時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    華南
予報円の中心    北緯23度10分 (23.2度)
東経110度55分 (110.9度)
進行方向、速さ    北北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧    994 hPa
最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    65 km (35 NM)

9日9時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    華南
予報円の中心    北緯24度00分 (24.0度)
東経109度35分 (109.6度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    1000 hPa
予報円の半径    95 km (50 NM)

