暴露系YouTuberのコレコレさんは、9月6日の配信でお笑いコンビ・アインシュタイン稲田直樹さんを巡る騒動について言及し、稲田さんにLINEで謝罪を送ったことを明かしました。

一方で稲田さんは、9月7日夜に自身のInstagramを更新し「LINEでつながっていないし既読もつけていない」と投稿。今回のやり取りに関するものかは不明ながら、否定的な立場を示しました。

■ 稲田直樹さんに浮上した疑惑と事件の真相

2024年7月、稲田さんのInstagramが不正アクセスを受け、女性ファンに卑猥な画像を要求するDMが送られました。被害者がコレコレさんに相談し、配信で取り上げられたことから「稲田本人による送信ではないか」との憶測が拡大。

しかし2025年9月5日、32歳の男性が不正アクセス禁止法違反容疑で逮捕され、稲田さんの潔白が明らかとなりました。

■ コレコレさん「デマは流していない」と反論

コレコレさんは当初から「本人か不正アクセスかは分からない」と説明していたと強調し、誹謗中傷を控えるよう注意していたと述べました。

それにもかかわらず逮捕報道後に「デマを流した」と批判されたことに不満を示し、「事実しか伝えていない」「名誉毀損には当たらない」と主張。「リーガルチェックもした」と説明しました。

■ 稲田さんに直接謝罪試みるも、返答なし

昨年のうちに知人を通じて稲田さんのLINEを入手していたといい、今回の騒動について直接謝罪したと明かしました。しかし、稲田さんから返答はなかったといいます。

配信では謝罪文のスクリーンショットも一部公開されていますが、既読箇所については表示されていません。これについてコレコレさんはリスナーからの「既読ついているの？」という質問に対し、「既読はついている」と答えています。

一方で稲田さんは9月7日の夜にInstagramを更新し、「ラインで繋がってないし既読もつけておりません。僕の事で僕自身が発信発言していない場合は真実ではないかもと思っててください」と投稿。名指しはしていないものの、コレコレさんの説明を暗に否定するような内容となっています。

■ 嘘だった「活動自粛」宣言

そして配信では、9月5日に「警察から連絡が来ました。解決するまでしばらくSNS活動を自粛します」とSNSに投稿した件についても触れ、「嘘」だと断言。警察からの連絡もなく、自粛もしないと説明しました。

この投稿は、多くの人から「不確定な情報を鵜呑みにしてはいけない」と指摘されたことを踏まえ、自身がXに「不確定な情報」を流したら多くの人が信じてしまったと説明。

加えて、投稿した日の夜には普段通り配信を行い「自粛しない」と語っていたのに、翌6日には“活動自粛”と報じられていたとして、「配信見てないの？」と指摘し、「特大ブーメラン」と批判を展開。

「SNSの僕の文字は信じないでほしい。僕の声、つまり配信を信じてください」と訴え、SNS投稿と配信内容の違いを強調しました。

