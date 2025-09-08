【ホラー】一人暮らしの女性の部屋に悪霊が!!仕事に疲弊しきった彼女はイラッ!!「なんか…ごめん」悪霊去る【作者に訊く】
ほのぼの系からクスッと笑える4コマやストーリー、エッセイなどさまざまな漫画を描いている、ふくろみゆ(@fukuromiyu)さん。2016年には、彼氏のプロポーズを待つギャグエッセイ「みゆ子はプロポーズ待ち」(イースト・プレス)を発売し、話題を呼んだ。今回は受賞歴のある漫画「OLと悪霊」やその他人気作について、ふくろみゆさんに話を伺った。
日々の仕事に疲れ切って帰宅するとそこには悪霊が。しかし彼女にとって悪霊は恐怖の存在ではなく、むしろ癒やしのような存在に。2人のやりとりはなかなか噛み合わず、悪霊に対するOLの反応に注目の作品となっている。
本作「OLと悪霊」の作者のふくろみゆさんは「以前、毎日きつい仕事を自分なりに必死に頑張って、何とか踏ん張っているときに、服の色が似合っていないとか生活上の細かいことを同僚に上から目線でアドバイスされて、ちょっとイライラしてしまったことがありました。それがこの漫画を描くきっかけになっています」と制作秘話を話してくれた。
そして、実体験をもとにした「仕事で最高に疲れていたときのありのままの心理」を混ぜて表現したり「短編の賞に応募する為にわかりやすさが欲しい」「どうせなら画面を少し華やかにしたい」という思いを詰め込みこのような漫画になったという。
同じく話題となっているのが、同僚の男女が体を入れ替える「肉体変換リカコとタダオ」である。
こちらも読みごたえ十分だ。会社員のタダオが、ひそかに好意を寄せる同僚のリカコにある日「体質変換」を持ちかけられた！太った男と痩せた女、体が入れ替わったらどうなるのだろうか。
今後は「気軽に読みはじめられるけれど、読んでいるとちょっとだけでも心が動くようなものを描ければと思います。そして長く書き続けたいです」とふくろみゆさんは最後に思いを語ってくれた。
取材協力：ふくろみゆ(@fukuromiyu)