¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛINIÈøºê¾¢³¤¡õÆ£ËÒµþ²ð¤¬°µ´¬¤Î²ÎÀ¼¤òÈäÏª¡ª¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¤ä¥«¥Ðー¶Ê¤Ê¤É¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»

INI¤ÎÈøºê¾¢³¤¤ÈÆ£ËÒµþ²ð¤¬¡¢9·î6Æü¤ËÄ¹ºê¡¦Ä¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£ HAPPINESS ARENA¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØHAPPINESS JAM 2025¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¢£INI¤Î³Ú¶Ê¡ÖHERO¡×¤ò¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç²Î¤¤¡¢°ì½Ö¤Ç²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ò°ú¤¹þ¤à¡ª
¡ØHAPPINESS JAM 2025¡Ù¤Ï¡Ö²»³Ú¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ï¥Ô¥Í¥¹¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÆÃÊÌ¤Ê1Æü¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢J-POP¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¤¹¤ë¤¢¤é¤¿¤Ê²°Æâ·¿Âç·¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡£¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¡¢Çò¤È¹õ¤ÎÂÐ¾ÈÅª¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÈøºê¤ÈÆ£ËÒ¤¬¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤Î¥Õ¥§¥¹½Ð±é¤Ï½é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«´üÂÔ´¶¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢INI¤Î³Ú¶Ê¡ÖHERO¡×¤ò¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç²Î¤¤»Ï¤á¡¢°ì½Ö¤Ç²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ò°ú¤¹þ¤à¡£INI¤Î¥Õ¥§¥¹ÄêÈÖ¶Ê¤òÎÏ¶¯¤¯²Î¤¤¾å¤²¡¢Ç®µ¤°î¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë´ÑµÒ¤â¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ä·ý¤ò·Ç¤²¤Æ±þ¤¨¤¿¡£
Àª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢¡ÖDon¡Çt Worry¡×¡ÊTAKUMI¡Ë¡¢¡ÖPay Back¡×¡ÊKYOSUKE¡Ë¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤ò¡¢º£²ó¤Ï¸ß¤¤¤Ë¥Õ¥£ー¥Á¥ã¥ê¥ó¥°·Á¼°¤ÇÈäÏª¡£2025Ç¯1·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØLAPOSTA 2025 Supported by docomo¡Ù¤Î¥½¥í¥¹¥Æー¥¸¤Ö¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Î¶Ê¤ò°ì½ï¤Ë²Î¤¤¡¢ÍÙ¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê±é½Ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç¶½Ê³¡£ÏÃÂê¤ÎAmazon Prime¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡Ù¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖSo You Can Shine¡×¤Ç¤Ï¡¢Èøºê¤Î¹â²»¤¬ÆÍ¤È´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¶Á¤¤ï¤¿¤ê¡¢Æ£ËÒ¤Î²º¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤¬²ñ¾ì¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¢£HY¤ÎÃç½¡º¬Àô¤¬³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤¿¡ÖUnrequited Love¡×¤ä¥³¥Ö¥¯¥í¤Î¥«¥Ðー¡Öé²¡×¤âÈäÏª¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢Æ£ËÒ¤¬¡ÖÂ³¤¤¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯³Ú¶Ê¤Ï¡¢HY¤ÎÃç½¡º¬¤µ¤ó¤¬ËÍ¤¿¤Á¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¡ÖUnrequited Love¡×¤Ø¡£³ð¤ï¤Ê¤¤Îø¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿¥Ð¥éー¥É¤Ç¡¢°Û¤Ê¤ëÀ¼¼Á¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÀÚ¤Ê¤¯¤âÈþ¤·¤¤¥Ïー¥â¥Ëー¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Ä°¤¼ê¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡£¡Öé²¡×¡Ê¥³¥Ö¥¯¥í¡Ë¤Î¥«¥Ðー¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¤ª¸ß¤¤¤ÎÀ¼¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢°µ´¬¤Î²Î¾§ÎÏ¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö½éÈäÏª¤Î¡Ö¥×¥í¥Ýー¥º¡×¤ÏÂ¿ÅÄ¿µÌé¤¬ºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¡¢Èøºê¡¦Æ£ËÒ¤¬ºî»ì¤òÃ´Åö¤·¤¿³Ú¶Ê¡£°¦¤¹¤ë¿Í¤ÈÌ¤Íè¤ò½Å¤Í¤ë¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ò±Ç¤·¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥·ー¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢½ã¿è¤Ç¹¬Ê¡¤ËËþ¤Á¤¿¡ÈÌóÂ«¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡É¤À¡£ÀèÆüMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥¹¥Èー¥êー¤ä¥À¥ó¥¹¥·ー¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÔË¾¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤â½éÈäÏª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤òÁÛ¤¤¡¢Ì¤Íè¤ò´ê¤¦µ¤»ý¤Á¤ò²ÎÀ¼¤Ë¹þ¤á¡¢²ñ¾ì¤â²¹¤«¤Ê¥àー¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡ÖºÇ¸å¤Ï¤³¤Î¶Ê¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡À¼Ê¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÀú¤ë¤È¡¢¥é¥¹¥È¤ÏINI¤Î³Ú¶Ê¡ÖParty Goes On¡×¡£¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤·Ú²÷¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¾è¤»¤Æ´ÑµÒ¤â¼ê¤ò¾å¤²¡¢Èøºê¤¬¡Ö³§¤µ¤óº£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ºÇ¸å¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤óÂç¤¤ÊÀ¼¡¢Ä°¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤µ¤é¤ËÀú¤ê¡¢¡ÖParty!¡¡Party!¡×¤ÈÀ¼¤ò½Ð¤·¡¢¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ê¥àー¥É¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤òÄù¤á³ç¤ê¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤ÎÂ¾¡¢INI¤Î³Ú¶Ê¤ä¥«¥Ðー¶Ê¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ÇÌ¥¤»¡¢½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿Ä¹ºê¤ÎÃÏ¤Ë¤Æ°µ´¬¤Î²ÎÀ¼¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¤¢¤é¤¿¤ÊÄ©Àï¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¤·¡¢Ï©¾å¥é¥¤¥Ö¤äMVÀ©ºî¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç¡È²Î¡É¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈøºê¤ÈÆ£ËÒ¡£Spotify¤Î¥Ð¥¤¥é¥ë¥Á¥ãー¥È¤Ç¡ÖSo You Can Shine¡×¡ÖUnrequited Love¡×¤¬¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡Ö¥×¥í¥Ýー¥º¡×¤â¸½ºß¾å°Ì¤Ë¥Á¥ãー¥È¥¤¥ó¡£¿¿Ùõ¤Ë¡È²Î¡É¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë²ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢9·î20Æü¤Ë¼¢²ì¤Ç¡Ø¥¤¥Ê¥º¥Þ¥í¥Ã¥¯ ¥Õ¥§¥¹ 2025¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
