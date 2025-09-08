重くても、片手でスーッ。引き出しが気持ちいいチェスト【アイリスオーヤマ】のチェストがAmazonに登場中‼
衣替えも、家電置きも、全部おまかせ。頼れる収納力【アイリスオーヤマ】のチェストがAmazonに登場!
アイリスオーヤマのチェストは、完成品で届くため、箱から出すだけですぐに使える。面倒な組み立てが不要で、届いたその日から収納が整う。
引き出しには金属製スライドレールを採用しており、たっぷり収納しても片手でスムーズに開閉可能。閉めるときもカチッと心地よく収まり、使い勝手に優れている。
収納力は大容量設計で、厚手の衣類も余裕で収まる深さ。しっかりとした構造で、グラつきの心配もない。天板は耐荷重性が高く、小型家電の設置にも対応。耐水性もあるため、ランドリールームやキッチンなどの水まわりでも安心して使える。
ユニバーサルデザインを採用し、引き出しの取っ手は上下に配置。どちらからでも指を掛けて引き出せるため、一番下の段もラクに使える。引き出しは最大まで引き出しても落下しない構造で、安全性にも配慮されている。
衣替えの際は、引き出しを丸ごと外して入れ替えるだけ。下向きの角度で引き出すと簡単に外せるため、季節の変わり目もスムーズに対応できる。
サイズは4種類展開で、使用シーンに合わせて幅や段数を選べる。暮らしに寄り添う、頼れる収納チェストだ。
