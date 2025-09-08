11時の日経平均は776円高の4万3795円、アドテストが125.61円押し上げ 11時の日経平均は776円高の4万3795円、アドテストが125.61円押し上げ

8日11時現在の日経平均株価は前週末比776.35円（1.80％）高の4万3795.10円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1271、値下がりは279、変わらずは66と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を125.61円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が105.35円、ファストリ <9983>が90.76円、東エレク <8035>が40.52円、リクルート <6098>が24.41円と続く。



マイナス寄与度は1.89円の押し下げでディスコ <6146>がトップ。以下、アサヒ <2502>が1.47円、コナミＧ <9766>が0.84円、ミネベア <6479>が0.41円、住友ファーマ <4506>が0.34円と続いている。



業種別では33業種すべてが上昇。値上がり率1位は不動産で、以下、その他製品、電気機器、機械、医薬品、サービスと続いている。



※11時0分6秒時点



