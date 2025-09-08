Photo: 吉嗣裕馬

最高気温が30°C越えの日が連日続くここ最近。ちょっと外に出るだけでも汗がダラダラ…という人もたくさんいるはず。「どうにかして、滝のような汗を回避したい！」というニーズも多いのではないでしょうか。

そこで、今回は「外出時の滝汗を回避する、夏場におすすめなアイテム」についてまとめて紹介していきますよ。

快適さを保つ秘訣は「天然素材」

Photo: 吉嗣裕馬

たくさん汗をかくものの、化学繊維のTシャツは汗の匂いや加齢臭が気になる…。そんな人を救ってくれるのは、天然素材からできたGOHEMP（ゴーヘンプ）の「WIDE POCKET TEE 」というTシャツ。

ルックスはヘンプ素材特有のゴワついた印象ですが、手触りは驚くほど滑らか。ヘンプでありながらオーガニックコットン45%の混合素材となっていることで、この滑らかさを実現しています。

ヘンプは強度が高く、繊維の断面が中空のため吸湿、速乾性に優れた天然のハイテク素材です。ここにオーガニックコットンの柔らかな肌触りが加わることで、夏場にぴったりな仕上がりに。

Photo: 吉嗣裕馬

天然素材なので、嫌な匂いも気にならない上、コットンTシャツのように汗でびしょびしょになることもありません。

夏場はTシャツを何枚も替えるのが面倒という人にはうってつけの一枚なのではないでしょうか。これなら炎天下でも快適に過ごすことができそうですね。

詳しくはこちら↓

天然素材の妙技。汗をかいてもびしょ濡れにならず、臭いも回避するTシャツ

衣服を冷感仕様に。服が涼しくなるスプレー

Photo: 岡本玄介

続いて紹介するのは、小林製薬｢熱中対策 シャツクール｣シリーズの冷感スプレー｢冷感ストロング｣。他者製品は、着衣のままでは使用不可のものが多いのですが、こちらは衣服を着たままでも使用可能。Tシャツが冷感仕様になったらかなり快適に過ごせそうです。

実際に衣服に吹きかけるとハッカ油をスプレーしたような感覚に。ミント臭がありますが、この香りが汗の臭いを抑えてくれます。シャツをめくって肌着の上からスプレーするとより効果的。

Photo: 岡本玄介

ネッククーラーや冷却プレートほどの冷たさではないものの、スプレー直後はヒヤッと感があり、30〜50分くらいは冷感が続いてくれるようです。元記事筆者によると、汗を抑制してくれている印象もあるとのこと。

紹介したTシャツと併せて使えば、より心地よく外出ができそう。衣服を冷感仕様にすることで、滝汗のストレスもかなり低減できるのではないでしょうか。

詳しくはこちら↓

酷暑のお出かけ前に。自前の衣服を｢冷感ウェア｣に変えるスプレー

熱中対策 シャツクール 冷感ストロング 大容量 衣類にスプレーするだけ 汗をかくとひんやり続く 冷感スプレー 280ml 小林製薬 729円 Amazonで見る PR PR

日陰を作ろう。コンパクトな日傘

Photo: mio

衣服を汗対策仕様にしたならば、次は別のアプローチも行なってみてはいかがでしょう？例えば、日傘があれば、ポータブルに日陰を作り出すことが可能になります。

モンベルの｢サンブロックアンブレラ 55｣は、そのコンパクトさが特徴の日傘です。200gと非常に軽量な上、畳んでケースに収納すると約27cmと小さなサイズになってくれます。

荷物が多いと、さらに汗をかいてしまうので、コンパクトに持ち歩けるというのは、汗対策において大きなメリットです。

Photo: mio

軽いながらも、UVカット力はバッチリ。表地のシルバーのコーティングは、日差しを反射し遮熱効果を発揮してくれます。さらに、紫外線波長（UV-A、UV-B）全域の遮へい率平均を表す｢紫外線遮へい率｣も、99.7%と非常に頼もしい値です。

実際に、元記事筆者が使ってみたところ、日傘を差すと体感温度が段違いだったとのこと。直射日光をしっかりとガードしてくれるため、火照るような身体の暑さも緩和されるようです。

晴雨兼用なため、急な雨にも対応可能。骨長が55cmあるため、雨傘としてもしっかり使えます。冷感アイテムなどに加え、日傘も携帯することで、さらなる発汗対策が行なえそうです。

詳しくはこちら↓

紫外線カット力＆コンパクトを両立。雨の日も使えるモンベルの日傘