【MLB】オリオールズ 2-5 ドジャース（9月7日・日本時間8日／ボルチモア）

【映像】大谷、菅野から豪快アーチ→走りながら“謎のポーズ”

ドジャースの大谷翔平投手が、ホームラン時のセレブレーションで新たなポーズを発動させ、ファンの注目を集めている。

初回、先頭打者として打席に立った大谷は、オリオールズの先発・菅野智之投手の出鼻をくじく第47号先頭打者ホームランを放つ。その直後、ダイヤモンドを一周する途中、二塁と三塁の間で新しいセレブレーションポーズを見せた。

これまで大谷は、自身が出演する「コスメデコルテ」のCMにちなんだ"デコルテポーズ"を行うのが定番だった。しかし今回はそれを披露せず、体の前で両手の拳を握り、左右に振る動きを見せた。ゴルフのスイングのようにも見える、これまでにない謎の仕草だ。

この新ポーズにABEMAのコメント欄やSNSはすぐさま反応。「大谷のあのポーズなんなん？」「3塁前のポーズは何だろう？？」「サッカー選手のゴールセレブレーションの様な動きにも見えた」「セレブレーションがデコルテじゃないのね」「デコルテポーズ封印したんでしょうか？」と、多くのファンが盛り上がった。

さらに3回表、大谷は2打席連続となる第48号ホームランを放ち、同じく二塁と三塁の間で再び同じポーズを披露。デコルテに代わる新セレブレーションと見て間違いなさそうだ。

今後、その真意が明らかになる時が楽しみである。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）