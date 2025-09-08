ºå¿À¡¦´äºêÍ¥¡¡¡È¸å·Ñ¼Ô¤ÏÀÐ°æ¡É¡¡¡Öµã¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿2Ç¯Á°¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÍê¤â¤·¤¤¡×´ÆÆÄÅÐ¾ì¶Ê»ÈÍÑ¡ÈÈëÏÃ¡É¤â
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À2¡½0¹Åç¡Ê2025Ç¯9·î7Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡»Ø´ø´±¤ò¡ÈÃË¡É¤Ë¤¹¤ëÍ¸À¼Â¹Ô¤ÎÆ¹¾å¤²Åê¼ê¤À¡£2ÅÀÍ¥Àª¤Î9²ó¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤Î¸½Ìò»þÂå¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ºå¿À¡¦´äºê¤Ï3¼ÔËÞÂà¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¯º£µ¨31¥»¡¼¥ÖÌÜ¡£¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£¡ÊÅÐ¾ì¶Ê¤Ï¡Ë²¿Ç¯Á°¤À¤í¡ÄÏÃ¤¹¤ÈÄ¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¡£¿É¶ì¤âÌ£¤ï¤Ã¤¿¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÃç´Ö¤È´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ú¡ÖÀ®¤·¿ë¤²¤ë¡¡¤½¤ÎÀè¤Ø¡×Í¥¾¡ÆÃÊÌÊÔ¡Û¿ò¹â¤Ê¡ÈÇ¤Ì³¡É¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯1·î¡£Åö»þ18ºÐ¤À¤Ã¤¿Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬98Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤ÆÎ×¤ó¤ÀÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¡ÖÍ¥¾¡3²ó¤ÈÆ¹¾å¤²Åê¼ê1²ó¡×¤ò¹ë¸ì¤¹¤ë±ÇÁü¤òÌÜ¤Ë¤··è°Õ¤ò¸Ç¤á¤¿¡£¡Ö´ÆÆÄ¤Ï¸½Ìò¤ÇÍ¥¾¡¤Ï2²ó¤À¤Ã¤¿¡£¾¡¼ê¤Ê²ò¼á¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î3²óÌÜ¤ò´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÃ£À®¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤ÏÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡»Ø´ø´±¤È¤Ï¸½Ìò»þÂå¤â¤È¤â¤Ë¤·¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Ïº£¤âÇØÈÖ¹æ13¤Î·ìÆù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶µ¤¨¤ä½õ¸À¤ò¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¼ø¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö´ÆÆÄ¤ÎÂ¸ºß¤¬º£¤Î¼«Ê¬¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤Î¶µ¤¨¤ò¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Æ¤ë¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ê¿ô»ú¤È¤«¡¢ÌÜÉ¸¤È¤«¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï´ÆÆÄ¤òÆ¹¾å¤²¤¹¤ë¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¡¢´ÆÆÄ¤Î¤¿¤á¡Ä¡£º£Ç¯¤âÃ¸¡¹¤È¥¢¥¦¥È¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¸×¤ÎÀäÂÐÅª¼é¸î¿À¤È¤·¤ÆNPBÄÌ»»243¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Æ£Àî´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë2ÅÙ¡¢µß¤ï¤ì¤¿¡£8·î1Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡¢Æ±23Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ï¤È¤â¤Ë1ÅÀº¹¤ò¼é¤ì¤ºµß±ç¼ºÇÔ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï±äÄ¹Àï¤Ç¾¡Íø¡ÊÆ±1Æü¡Ë¡¢°ú¤Ê¬¤±¡ÊÆ±23Æü¡Ë¤ÈÉé¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¾¡¤Ã¤¿»î¹ç¤Ïµ±¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢°ú¤Ê¬¤±¤¿»î¹ç¤ÏÂ¾¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¾¡¤Á¤ò¾Ã¤·¤¿¡ÊÎ¾Æü¤ÇÀèÈ¯¤Î°ËÆ£¡Ë¾»Ê¤Ë¤Ï¼Õ¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£´ÆÆÄ¤Ë¡ÈÆ±ÅÀ¤Ç»ß¤á¤¿¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤ÇOK¤À¤«¤é¡É¤È¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡£À¨¤¯µß¤ï¤ì¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÁ°¤ò¸þ¤±¤¿¡×
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¡Ö¿´Â¡¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤òÄ¹Ç¯¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Î¢¤Ç¤Ï½õ¸À¤òÁ÷¤ê¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏÇØÃæ¤Ç¼¨¤¹Âç¹õÃì¡£¤¿¤À¡¢º£Ç¯¤Ï¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î¸å¤í»Ñ¤¬Âç¤¤¯±Ç¤Ã¤¿¡£¡Ö½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿ô»ú¤â¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Íê¤â¤·¤¤¡×¡£23Ç¯¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¾¡¤Ä¡×¡¢24Ç¯¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÉé¤±¤Ê¤¤¡×¤È·ëÂ«¤ò¸Ç¤á¤ë¤¿¤á¤Ë·è¤á¤¿¹ç¸ÀÍÕ¤âº£Ç¯¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âÌÜ¤ò¸«Ä¥¤Ã¤¿¤Î¤¬ÀÐ°æ¤ÎÀ®Ä¹¡£»×¤¤ÊÖ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2Ç¯Á°¤Ë¼ò¤ò¼à¤ß¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤éÆ±´üÆþÃÄ¤Î´äÄç¤È¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÌ¤Íè¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²¶¤¿¤Á¤¬È´¤±¤¿¸å¡¢Ã¯¤¬°ú¤ÃÄ¥¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿»þ¤ËÇ¯ÎðÅª¤Ë¤âÀÐ°æ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤Í¤È¥µ¥À¤È¤âÏÃ¤ò¤·¤Æ¡£¤Ç¤âÁ´Á³Íê¤ê¤Ê¤¤¤è¤Í¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Þ¤À¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÍÞ¤¨¤Æ¤âÆâÍÆ¤ËÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æµã¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»þ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¼þ¤ê¤â¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍê¤â¤·¤¤¡×
¡¡¡È¸å·Ñ¼Ô¡É¤Ï¸½¤ì¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¾ù¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¡£34ºÐ¤Îº£µ¨¤â¼«¿È¤ÎÊÑ²½¤È¿¤Ó¤·¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¼è¤ì¤¿¡£¡ÖËèÇ¯¡¢ÇØÃæ¤Ë½Ð¤ëÈèÏ«¤¬º£Ç¯¤Ï¹ø¤Ë½Ð¤¿¡£ÂÎ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ë¡¤Ï¥ª¥Õ¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Åêµå¤ÎÌÌ¤Ç¤â°ìÅÙ¡¢ÇÛµå¤ò¸«Ä¾¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÁê¼ê¤ò¸¦µæ¤¹¤ì¤Ð¤Þ¤À¤Þ¤À¿ô»ú¤Ï¿¤Ð¤»¤ë¡×
¡¡¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤òÆ¹¾å¤²¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÅþÃ£ÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡Ä¡×¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·²ÉÌÛ¤Ê¼é¸î¿À¤ÏÀÅ¤«¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£¡Ê±óÆ£¡¡Îé¡Ë