¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î£×£Â£Ã¡õ£É£Â£ÆÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅý°ì²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£Í¡¦£Ô¡Ë¤¬²¦ºÂÊÖ¾å¤·¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ø¤ÎÅ¾¸þ¤òÉ½ÌÀ¡£Å¾µé½éÀï¤ÎÁê¼ê¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤«¤é¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤¿£×£Â£ÁÆ±µé£²°Ì¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¸µ£×£Â£ÏÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé²¦¼Ô¡¦Ã«¸ý¾Î´¡Ê¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡Ë¤Ï¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡ÖÃæÃ«£ö£ó¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¡Ö¡Ê»î¹ç¤¬Àµ¼°¤Ë¡Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤ï¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£àÌÑÁÛÏÃá¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Àï¤Î»þ¤Î¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹Áª¼ê¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¥ì¥Ã¥¥ì¤Îº¸¥Õ¥Ã¥¯¤Ç¡×¤È£µ·î¤Î°æ¾åÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹Áª¼ê¤Ï¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤È¤ä¤Ã¤¿»þ¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¼«Ê¬¤ò¤Ä¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤Á¤í¤óÃæÃ«Áª¼ê¤â¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¨¤°¤¤Áª¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤¬¡Ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡Ä¡£ËÍ¸Ä¿Í¤Î°Õ¸«¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤³¤¬¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÃæÃ«Áª¼êÍÍø¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£½øÈ×¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÃæÃ«Áª¼ê¤¬¸å¤í½Å¿´¤Ç¥¸¥ã¥Ö¤À¤Ã¤¿¤êµ÷Î¥¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò´·¤é¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ëº¸¤ò¤Í¤¸¤³¤ó¤Ç¡£¼«Ê¬¤¬¤À¤ó¤À¤ó¹¶Àª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤¬¶¯°ú¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡£ËÍ¤ÎÍ½ÁÛ¤ÏÃæÃ«Áª¼ê¤ÎÃæÈ×£Ô£Ë£Ï¡Ê¾¡¤Á¡Ë¡×¤È¥º¥Ð¥êÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÃæÃ«Áª¼ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÂè£±ÀïÌÜ¤Î»î¶âÀÐ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤Ï°ìÈÖ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¥Ð¥Ã¥Á¥·¤ÊÁê¼ê¡£¡Ê·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ËÍèÇ¯£µ·î¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤È¤Î¥á¥¬¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÂè£±ÀïÌÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤Áê¼ê¡×¤È»î¹ç¤Î¼Â¸½¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£