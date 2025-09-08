バレーボール世界選手権

バレーボールの世界選手権は7日、タイ・バンコクで女子3位決定戦が行われ、世界ランキング5位の日本が同2位のブラジルに2-3（12-25、17-25、25-19、29-27、16-18）で敗れた。世界バレー15年ぶりのメダル獲得はならなかったが、驚異的な粘り強さに海外の実況席からは脱帽の声が漏れていた。

日本は第1、2セットを連取される苦しい立ち上がりに。だが、第3セットをもぎ取ると、続く第4セットも接戦の末に奪取。最終第5セットもデュースにもつれ込む大接戦で、マッチポイントを握るシーンもあった。しかし、最後は石川真佑のスパイクがブロックされ、終戦。メダルにあと一歩届かなかった。

国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う「バレーボール・ワールド」の動画配信サイト「VBTV」の中継では、日本の粘り強い戦いぶりに実況席から感嘆の声が漏れていた。

ブラジルに敗戦直後、実況のデーブ・ロジャーズ氏は「なんてクオリティでしょう。12-25、17-25……数多くのチームが抵抗するのをやめてしまうでしょう。しかし、この日本チームは違います」とコメント。手に汗握る熱戦に興奮を隠し切れない様子だった。

解説を務めた元イングランド代表のシアーラ・ミッケル氏も「日本は決して諦めません。これが彼女たちのクオリティです。5セット、常に気を引き締めて、複数の選手がステップアップしました。ヨシノ（佐藤淑乃）が34得点、イシカワ（石川真佑）が23得点、チーム全体が奮闘しました」と述べ、その戦いぶりは強烈な印象を残していた。



（THE ANSWER編集部）