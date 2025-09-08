人気アイテムが再販ーーーッ！【しまむら】大活躍間違いなし♡「大本命アイテム」

【しまむら】の人気アイテムが再販されているとの情報をキャッチ！ しまラーの@omi08wearさんも「今から秋にかけて大活躍間違いなし」と太鼓判を押すフリルブラウスやワークスカートなど、どれも大人女性が気負わずに取り入れることができそうなアイテムになっています。再販で手に入るこの機会にぜひチェックしてみて。

ブラウンブラウスで大人の甘さと今っぽさを纏う

【しまむら】「OMIラッフルナガソデBL」\1,969（税込）

胸元にフリルをたっぷりあしらったブラウスは、大人の甘さをさりげなく演出してくれるはず。再販となったブラックカラーに加え、旬度の高いこちらのブラウンも新色として登場しました。デニムスカートにプラスすることで角の取れたやさしげな雰囲気を引き寄せ、女性らしさをオン。ふんわりボリュームのある袖が、フェミニンなムードを後押ししています。少し大きめに開いた首元には、アクセサリーをプラスしてみて。仕上げにキャップとサンダルを合わせて、甘さをほどよく中和した好バランスなスタイルに。

大人エレガントに決まるブラックブラウス

再販されたブラックはこちら。フェミニンな華やかさがありつつも黒のシックさで大人らしく仕上がっています。ブラックならきちんと感も出るので、オケージョンからデイリーまで幅広く活躍しそうな予感。首元のリボンディテールがアクセントになり、エレガントなムードを高めてくれるかも。手首をチラッと見せることで、こなれ感もアップ。ダークトーンのパンツを合わせて、上品な大人スタイルに。

サイドのドロストが女性らしさを引き寄せる

【しまむら】「OMIワークナロースカート」\1,969（税込）

再販されたカーキのワークスカートは、コーデに新鮮さを足したいときにぴったり。サイドをくしゅっと上げられることで、適度に足首を見せられるので女性らしさをさりげなく演出できます。大きなサイドポケットがアクセントをプラス。ドロストでほんのり丸みが出て、カジュアル過ぎず女性らしい雰囲気に。プリントTシャツと合わせて、思いっきりカジュアルに振るスタイリングもおすすめです。

白レーススカートを重ねて周りと差がつくコーデに

【しまむら】「OMIレースレイヤードSK」\1,089（税込）

ホワイトのレーススカートは、パンツにレイヤードするだけで一気にこなれた印象に。透け感のあるレースが、スタイリング全体を華やかな雰囲気に導いてくれます。甘さのあるアイテムですが、@omi08wearさんはこちらもロゴTと合わせることでカジュアルダウン。今回は「ホワイトのみ再販」とのことです。

