男性2人に対し自殺をそそのかして死亡させたなどとして、今年逮捕・起訴されていた自称占い師・濱田淑恵被告（63）とその女性信者2人。事件は2020年に和歌山県の海岸にて男性2人の遺体が見つかったことで発覚し、当初警察は事件性なしと判断していたが、別件の事件捜査の過程で改めて捜査の対象となっていた。

【写真】「信者の前で性交を見せつけ…」送検される濱田被告。2008年当時に開設していた“異様すぎるホームページ”

濱田被告は自らを「創造主」と名乗っていた。入水自殺したAさん、Bさんの2名は、濱田被告の熱烈な信者だったと見られている。同じく逮捕された信者・滝谷奈織被告（59）は入水自殺の現場に居合わせ自殺幇助の罪に、また寺崎佐和子被告（47）はAさんの遺書を偽造したなどとして有印私文書偽造・同行使罪等に問われている。

この両信者の公判が8月1日、大阪地裁でそれぞれ別の時間に行なわれた。

検察官の冒頭陳述では、2名の被告人と被害者のAさん、Bさんが、濱田被告の強い支配下に置かれていたことが語られた。さらに4人で決行した入水自殺で濱田被告と滝谷被告のみが生き残った過程について、詳細に指摘したのだった--。裁判ライターの普通氏がレポートする。【前後編の後編。前編から読む】

「神に財産を預けろ」

滝谷被告、寺崎被告は濱田被告が運営していたウェブサイトを通じて人生相談をしたことをきっかけに、濱田被告に傾倒した。両被告と被害者であるAさん、Bさんなど一部の信者は“神の国メンバー”として、“創造主”濱田被告の近くにいたが、同時に同被告の強い支配下にあった。濱田被告は信者の目の前で性交を見せつけるなど、常軌を逸した行動を取ることもあったという。

滝谷被告はAさんと結婚しのちに離婚しているが、これらは濱田被告の指示に沿うものだった。Bさんに対しては「堕天使ルシファーがついているから追い出せ」などとして、顔面を殴り続けたこともあったという。さらに濱田被告は信者に対して「神に財産を預けろ」などと指示しており、Aさんは所有していた不動産を売却したこともあった。そして、各種経理業務は寺崎被告が行っていた。

そして話は、入水自殺にいたる流れへと移行していく。

濱田被告は2008年ごろから、当時未成年の男性を家に住まわせ、愛人関係にあった。しかし2020年ごろから、その男性は濱田被告のもとから逃げ出すようになったという。濱田被告は男性を見つけ出し、Aさん、Bさんに様子を監視させるなどしていたが、状況が改善しなかった。そんな折、濱田被告は信者たちにこう話した。

「（愛人の男性を）正常に戻すには、死んで魂になって、神のシステムを破壊する必要がある」

このような提言により、濱田被告、滝谷被告、被害者2名は自殺することを決めた。寺崎被告は同調しなかったという。

決行日、「みんなで入水しましょう」、「恐がるかもしれないので、お互い沈め合うようにしましょう」などの話が出て、マイクコードを車に積載し、最初は車のまま飛び込める場所を探した。その後、ドラッグストアで苦しみを軽減させる目的で鎮痛剤を購入し、事件現場となる和歌山県の海岸に到着する。

「海岸まで運んで、置いとけ」

4名は鎮痛剤を飲み、Bさんの片方の腕とAさんの腕、さらにBさんのもう片方の腕と滝谷被告の腕とをコードで結んだ。そのとき、濱田被告は誰ともコードでつながることはなかった。4人は手を繋いで入水し、互いに頭を押さえつけるなどした。

その後、濱田被告から「もう止め、ストップ」と声が上がった。その声で滝谷被告は顔を上げた。しかし、AさんとBさんは止まることなく、そのまま死亡した。滝谷被告は、2人が死亡したことを濱田被告に告げると、「海岸まで運んで、置いとけ」と指示されたという。

その後、寺崎被告は濱田被告から電話を受け、2人が死亡したことと、警察から連絡があった場合にどうするかといった指示を受ける。その後、警察からの電話を受けた寺崎被告は、その指示通り「わからない」などと対応したという。

現場となった海岸沿いでは濱田被告の財布が発見されるが、被告らは「Aさんが濱田被告に好意があり、勝手に持っていった」ということにした。また、警察に行くならば、Aさんの遺書を持参しようと考え、偽造することを企てた。そうして寺崎被告がAさんの遺書を偽造したのだった。被告らの企てにより、結果的に事件当時、警察は事件性なしと判断した。

逮捕された濱田被告は警察の調べに対し、「愛人男性を救うため自殺を決行した」といった趣旨の供述をしているという。しかし、それら内容については「発言しているのは憑依している創造主のものである」とも供述しているようだ。濱田被告の公判は、滝谷被告・寺崎被告の公判を終えた後になるとみられる。

事件の真相に迫れば迫るほど、その異様さが増していくこの事件。今後、裁判によってどのような事実が明らかになっていくのだろうか。寺崎被告は現在、心理カウンセリングに通っており、当時をどのように振り返るのかにも注目される。

滝谷被告と寺崎被告、両名の次の公判は9月10日に予定されており、被告人質問が行われる。両被告は法廷で何を語るのか、注目したい。

（了。前編から読む）

●取材・文／普通（ライター）