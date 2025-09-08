各国の電源プラグを 日本タイプに変換！ROAD WARRIOR「レンコン13Aプラス」

「ROAD WARRIOR(ロードウォーリア)」は訪日外国人向けに各国の電源プラグを日本タイプに変換するアダプター「レンコン13Aプラス」を2025年9月10日(水)に販売開始します。

ROAD WARRIOR「レンコン13Aプラス」

■価格

1,280円(税込)

■販売開始

2025年9月10日

この商品は好評発売中のRW111およびRW125の後継新商品となります。

従来品より機能を強化したモデルです。

特徴

全世界の電源プラグを日本で使うための電源変換アダプター。

(変圧機能はありません)

1. 「マルチ変換タイプ」

海外の主要8タイプを日本Aタイプに変換。

海外(BF／C／SE／O／O2／B3／CB／B)に対応

2. 「軽量・コンパクト」

重量35g、持ち運びにも便利な機能的なデザイン。

3. 「カラーバリエーション」

4色(ホワイト／ブラック／ブルー／レッド)

4. 「定格容量」

容量13Aモバイル機器だけでなく電気製品全般に使えます。

5. 「電気用品安全法(PSE)取得済」

PSE認証品のため、安心安全に使えます。

6. 「独自設計」

同社オリジナル設計

■接続イメージ

接続イメージ

■利用イメージ

利用イメージ

■商品ラインナップ

商品名：レンコン13Aプラス ホワイト

型番 ：RW131WH

JAN ：4522425005782

RW131WH 白

商品名：レンコン13Aプラス ブラック

型番 ：RW131BK

JAN ：4522425005799

RW131BK 黒

商品名：レンコン13Aプラス ブルー

型番 ：RW131BL

JAN ：4522425005805

RW131BL 青

商品名：レンコン13Aプラス レッド

型番 ：RW131CR

JAN ：4522425005812

RW131CR 赤

■商品パッケージ

RW131 パッケージ 表

パッケージサイズ W70×H38×D140mm、重量 本体込み 約53g

本体サイズ：W36×H36×D47mm

本体重量 ：35g

材質 ：ポリカーボネイト

取得規格 ：PSE

販路(予定) ： 家電量販店、専門店、空港の売店、同社通販サイト

